影／再增4人解除隔離！新冠肺炎376人確診「累積痊癒61人」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增3例新冠肺炎確定病例，累計確診376案，其中5人死亡。不過也有好消息，今日也新增4人解除隔離，總計確診個案有61人痊癒、解除隔離。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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中央流行疫情指揮中心表示，昨(6)日國內新增1,835例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計39,011例(含34,022例排除)，其中376例確診(今日新增案374至376)，分別為324例境外移入及52例本土病例。

確診個案中5人死亡，61人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心指出，全球累計1,298,066例確診，分布於182個國家/地區；病例數以美國356,942例、西班牙135,032例、義大利132,547例、德國95,391例及中國大陸81,740例為多；病例中73,444例死亡，新增4,814例，以義大利16,523例、西班牙13,055例、美國10,524例、法國8,911例及英國5,373例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲0407總確診數。（圖／截自衛生福利部）