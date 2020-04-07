墾丁染疫風險比捷運低？陳時中曝「兩者差異」：不能比較

記者李宜秦／台北報導

清明連假落幕，不少民眾悶壞了，紛紛出遊進行國旅活動，其中屏東墾丁大街人潮爆滿，中央流行疫情指揮中心擔憂有大規模染疫狀況，因此發布疫情警示簡訊，呼籲民眾減少聚集。有墾丁業者喊冤，認為大街旅客遠比捷運人潮少，指揮官陳時中表示，墾丁大街人潮雖比捷運等交通工具少，但民眾會有講話、進食等行為，強調「不能比較」。

指揮中心於清明連假時，針對一般景點如「阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮」等，還有屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點），發布疫情警示簡訊。

發布疫情警示簡訊後，墾丁人潮散去大半，有業者喊冤，認為大街旅客遠比捷運人潮少，不應如此禁止旅客聚集。

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對此，指揮中心指揮官陳時中表示，「不能這樣比較」，他強調，每個地方都有感染風險，因此針對大眾運輸工具強制乘客戴口罩，也規畫分流上班，錯開人流密度，雖然尖峰時段捷運人潮一定比墾丁多，但在捷運上旅客講話、飲食狀況少，旅客逛墾丁大街時，則是難免會聊天、吃飯，因此感染風險相對也大。



▲0407中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）