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女檢莊珂惠辦通姦案「命女偵查椅上驗私處」　監院壓倒性彈劾

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▲檢察官莊珂惠被告性騷擾。（圖／翻攝自彰化地檢臉書）

▲檢察官莊珂惠。（圖／翻攝自彰化地檢臉書）

記者楊亞璇／台北報導

雲林地方檢察署檢察官莊珂惠，在訊問越南籍被告時，以涉有歧視性之不當言詞加以斥責；而且並無急迫性下，要求被告在眾人出入未經清潔的偵查庭座椅上，脫去衣褲檢查身體胸部及私處，嚴重損及被告權益，核有重大違失，監察院8日以12：0壓倒性的票數通過彈劾。

監委指出，莊珂惠於任職臺灣彰化地方檢察署期間，偵辦越南籍被告涉犯詐欺案件，在訊問時，多次以涉有歧視性之言詞，且非調查詐欺罪嫌所必要事項指責被告；另偵辦1件妨害婚姻案件，於並無急迫性之情況下，堅持立即在無人的偵查庭內座椅上勘驗女性被告胸部及私處，所踐行之程序違反刑事訴訟法規定，均嚴重損及被告權益，違失情節重大。

莊珂惠辦理越南籍阮姓被告詐欺案件，在2016年10月27日訊問被告時，對被告為厲聲斥責及涉有歧視之不當言行，包括：「你以為我們臺灣啊是隨便你這樣子的喔！」、「你沒有騙人家的錢〜你這樣子你告訴我，你自己有多少錢，你有本事賺到100萬，你這樣子，蛤〜你100萬要賺多久。」、「你賺的2萬塊不用吃穿，不用租房子，啊然後還可以付學費？你跟我講怎麼這麼厲害，你是去哪裡買菜，去哪裡租房子，這麼便宜？不要欺人太甚，齁〜」、「你以為每個臺灣人都可以讓你戴綠帽子嗎？」、「……你老公沒有告你通姦欸〜你以為我們臺灣是隨便你這樣玩，隨便你搞，是不是啊」、「你對我們臺灣這個社會有什麼幫助啊！蛤？」，訊問用語及態度，顯有不當，違反聯合國「消除一切形式種族歧視國際公約」嚴重損及被告權利，有損司法威信，違失情節重大。

▲▼ 檢察官在公眾座椅上勘驗女被告胸部、私處 。（圖／監察院提供）

▲檢察官在公眾座椅上勘驗女被告胸部、私處 。（圖／監察院提供）

監委表示，2018年偵辦女性黃姓被告妨害婚姻案件，明知當日該署之女性檢驗員外勤公出，署內僅有1名未婚之男性法醫師，本案也非當場發現之通姦犯行，而有必要立即採集體液作為證據，竟於並無急迫性之情況下，堅持立即勘驗被告身體，要求被告在眾人出入未經清潔的偵查庭座椅上，脫去衣褲檢查身體胸部及私處，顯然違反比例地膨脹自己的權限。

監委說明，勘驗當時，被彈劾人並未安排該署內其他女性書記官在場協助製作勘驗筆錄，而係由被彈劾人於庭後自行製作勘驗筆錄並簽名，並未提示予被告令其在勘驗筆錄上簽名，已違反刑事訴訟法第42條「勘驗應製作筆錄，勘驗筆錄應令依本法命其在場之人簽名、蓋章或按指印」之規定，亦核有重大違失。

監察院於7日審查通過並公布監察委員王美玉、林雅鋒所提出之彈劾案，經出席審查會之張武修、陳小紅、楊美鈴、林盛豐、高鳳仙、楊芳婉、田秋堇、江綺雯、蔡培村、高涌誠、江明蒼、方萬富等12位委員一致通過，彈劾檢察官莊珂惠，全案移送司法院審理。

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