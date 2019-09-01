女檢辦相姦案…要求小三全裸「找蝴蝶」！老漢推車照洩證判決大逆轉

▲莊珂惠為偵辦妨害家庭案，當庭要求小三脫衣、勘驗其身體特徵，因此挨告性騷。（圖／翻攝自彰化地檢臉書）

記者莊智勝／彰化報導

彰化地檢署女檢察官2018年偵辦一起妨害家庭案時，為了蒐證竟要求黃姓小三脫衣全裸，並揉捏其乳房及勘驗下體，致使黃女流出分泌物，整段過程宛若拍攝三級片；事後黃女不甘受辱，怒告莊珂惠性騷擾，引發社會議論。如今這樁妨害家庭案經彰化地院審理後，一審判決結果出爐，法官因一張「老漢推車」的親暱照片，認定黃女確與另名被告楊男有性行為，因此依相姦罪判處其有期徒刑4月，得易科罰金。

判決書指出，44歲的黃女是大陸籍新住民，已取得我國國籍；2016年間，黃女因開店做生意而與已婚的楊男熟識，2人愛苗瞬間引燃，多次出遊約會，甚至到汽車旅館開房間，期間還拍下多張親密照片，直到楊妻發現丈夫金流有異，經追問之下才揭發這起婚外情。

楊男眼見紙包不住火，只好將這段姦情據實以告，還將2人在汽車旅館拍下裸身交疊的親密照片傳給妻子，坦承2人確時發生性關係，並告知黃女私密處特徵，包括乳房有硬塊、身體某處形似蝴蝶羽翼等，希望能換得妻子原諒，讓2人重修舊好；但楊妻難忍丈夫在外風流偷吃，暗中將2人對話錄下，並一狀告上法院。

楊男得知自己與小三一併挨告後，當場惱羞成怒，爆氣傳訊痛罵妻子，「賤女人，把我一起告，告死我」、「吃我的喝我的，你告我」、「我們到此為止」、「我現在很恨你，我不會再為你付出、再對你心軟」、「你走著瞧，你不要怪我，賤人」、「你不撤告就是不認同我的努力」、「只要我到了偵庭，我就六親不認，因為我已經走投無路，我沒有選擇」等語。

楊、黃2人在庭訊時坦承確實相戀、交往，但否認發生性行為；黃女更辯稱2人僅是裸身交疊「拍紀念照」，並未發生性關係，她還是在收到傳票後才得知楊男有配偶。由於檢方勘驗楊妻所提供照片，並未見到性器接合，因此莊珂惠便當庭要求黃女全裸、勘驗身體，是否有如楊男所言「乳房硬塊、蝴蝶羽翼」等特徵，因此遭到黃女提告性騷擾。

彰化地院審理此案時，法官仔細勘驗2人裸身交疊的親暱照，發現照片中2人上下交疊，黃女趴在床上、楊男身體則緊貼黃女，毫不避諱地將性器貼疊在黃女臀部，並以嘴唇親吻黃女側臉，呈現「老漢推車」狀，足見2人當時已極為親密；再加上楊妻錄音內容中，楊男自承有在汽車旅館內性交，因此認定2人確有性行為。

在法院審理時，楊男已獲得妻子撤告，因此公訴不受理。而黃女部分，法官則認為其不顧楊男已婚身分發展婚外情，甚至還發生性關係，致使楊妻心理、情感及家庭生活均受相當程度之打擊，雖然黃女表示願意賠償新台幣20萬元，但雙方至今仍未達成和解，經審酌後依相姦罪判處有期徒刑4月，得易科罰金，全案仍可上訴。