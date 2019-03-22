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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

女檢察官揉乳拍裸照！民間司改會促速審法官法！

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記者吳銘峯／台北報導

彰化地檢署女檢察官莊珂惠，日前當庭要求女被告脫衣全裸、兩腿張開接受拍照，還搓揉女被告雙乳，宛如A片情節，事發後引發社會震驚。民間司改會22日召開記者會，批評莊珂惠並非首次言行不當，要求彰化地檢署檢察長徐錫祥職務監督，並立法院應儘速審理《法官法》修正草案。

民間司改會指出，莊珂惠檢察官去年就因當庭嗆法官腦袋不清楚鬧上媒體版面。本次事件曝光後，媒體接獲民眾多起投訴，指稱她辦理一宗詐欺案時，嗆越配「越南女人愛騙台灣男人錢」，涉及「種族歧視」；辦理另件傷害致死案件跟死者兒子說「你爸只是早死晚死而已」，對家屬二度傷害。但民間司改會說，在這些案件中，莊珂惠都沒有被移送「檢察官評鑑委員會」接受外部監督，全由彰化地檢署內部處理。

另外司改會也公布由台灣高等檢察署調查的「檢察官準時開庭及開庭態度調查統計分析彙整表」，2018年彰化地檢署發出回收1088張問卷，卻沒有1張問卷反應檢察官開庭態度不佳。此外，該署抽查677件案件，也沒有發現任何民眾反應檢察官開庭態度不佳。如今卻發生多起民眾投訴莊珂惠的事件，不由令人質疑彰化地檢署問卷與抽查的真實性。

因此司改會呼籲，法務部應立即強化檢察官的性別平權意識，由部長蔡清祥帶領全體檢察官與檢察系統職員，接受性平教育，才能從根本杜絕類似事件發生。另外也應追究彰化地檢署徐錫祥檢察長的責任，司改會認為，唯有調查清楚，嚴加究責，才能督促檢察行政系統發揮職務監督的功能，避免官官相護。

此外，司改會更公開徵求莊珂惠檢察官不當訊問個案，好讓司改會依《法官法》請求個案評鑑，發動外部監督，保障民眾權益。最後，司改會呼籲立法院儘速審議強化外部評鑑與職務監督的《法官法》草案，希望司法院與法務部，不要再以任何理由拖延《法官法》修法，否則不只法官、檢察官無法贏得人民信任，蔡英文總統承諾的司法改革，也將失去社會原有的高度支持。
 

▼民間司改會董事長林永頌（中），呼籲儘速審理法官法。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「不管事的檢察長，誰來管？彰化地檢署莊珂惠檢察官事件」記者會, 左起：蕭逸民，黃盈嘉，林永頌，莊泰富，王秋嵐，陳莉蓁。（圖／記者湯興漢攝）

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