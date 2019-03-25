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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／【彰化女檢性騷擾案】檢察權監督不能流於自律

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▲▼司法官評鑑，監督，上班族，壓力。（圖／視覺中國）

▲彰化女檢性騷擾事件中，可見到現行監察權的監督僅流於自律，欠缺外部監督機制。（圖／視覺中國）

彰化地檢署檢察官莊珂惠被指控對被告搓乳蒐證，引發性騷擾疑雲，且陸續爆發該位檢察官過往的諸多爭議。目前台中高分檢雖已介入行政調查，但涉及性騷擾等案件實也應移轉由其他地檢署偵查。但不管哪種調查，都不能免於現行對檢察權的監督，皆流於自律性質的老問題。

根據《刑事訴訟法》第98條，訊問被告應出以懇切之態度，不得用強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問或其他不正之方法。若有違反，依據《刑事訴訟法》第156條第1項，因此所取得的自白不得成為法庭的證據。只是條文中，除強暴、脅迫外的其他手段，就有很大的解釋空間。

以涉及通姦罪來說，依據刑法第239條，有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑，此罪的法定刑極輕，且屬於告訴乃論之罪。司法實務一向認為，所謂「姦」，僅限於男性性器官對女性性器官的正面插入，此罪又不罰未遂，故若要成罪，就必須有既遂的證據，尤其是物證。

也因此，檢察官於偵訊此等案件時，對被告的搓乳蒐證實屬多餘，甚至根本不必要。但檢察官的如此舉動是否會涉及刑法第224條的強制猥褻罪？由於此罪必須以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願為手段，要件極為嚴格，成罪機率低。至於是否成立《性騷擾防治法》第25條第1項的性騷擾罪？卻因必須是乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處才足以該當，要成立的難度亦有極大的困難。

在刑事處罰難以涵蓋檢察官的此等行為下，就只能為行政究責，只是由台中高分檢來進行調查，難免讓人有自我掩護、自我保護的質疑，因此就得進行所謂的個案評鑑。只是目前除了由所屬機關自行送請外，就得經由律師公會或經許可的法人調查，且認為有必要後，才能送請檢察官評鑑委員會（簡稱檢評會）來為個案評鑑，程序上十分繁瑣，且這些中介團體對於是否送請評鑑的標準何在，恐也無從得知。

更有問題的是，目前檢評會的組成，依據《法官法》第89條第3項，由檢察官3人、法官1人、律師3人、學者及社會公正人士4人組成，看似有外部性，但處於最具關鍵的4位社會公正人士，仍是由法務部遴選，這樣的組成根本不具有外部性。

就算檢評會認為有懲戒之必要，由於監察院是憲法所規定的彈劾機關，仍得對之移送，檢評會的決定就只能是個參考，顯得可有可無。就算監察院對檢察官彈劾，來到了司法院的職務法庭，但因職務法庭的組成，仍是與檢察官有相同養成背景的法官，是否會對檢察官下重手，實也是個疑問。也無怪乎，法官、檢察官評鑑制度於2012年正式上路後，效果相當有限，一直有對其改革的呼聲。

總之，對檢察官的濫權防止，長久以來竟束手無策，就算是《法官法》實施後，改變似也不大。若要真正進行監督與淘汰，就不應該讓整個評鑑過程處處充滿自己人審自己人的色彩。另外，這幾年一直在探討的人民參與審判制度也應引入此等機制之中，以達真正他律的目的與效果。

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關鍵字：法律,司改人權,吳景欽,彰化女檢,檢察權,檢察官評鑑委員會,法官法,莊珂惠,職務法庭,監察院

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