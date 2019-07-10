「彰化李宗瑞」狎30少女判22年　神秘資料夾爆驚另藏5千筆裸拍檔

▲吳男誘騙未成年少女自拍裸照上床，被判14年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化院、檢2018年2月審理吳秉諺涉及的兒少性剝削案，法官陳彥志裁定以3萬元交保引發檢察官莊珂惠的不滿，當庭嗆「腦袋不清楚」惹毛陳彥志官，扯出彰化史上最大的誘拍案，2018年5月吳男一審遭重判22年，但檢方又從吳男電腦中追查還有17名未成年被害人，再度起訴並加重求刑30年，地院判處應執行14年。全案可上訴。

吳秉諺被稱為「彰化李宗瑞」，常以女性身分在臉書留言，稱代言相關產品可以抽獎品，引誘十多名未成年少女傳送自拍裸照，吳男涉在網路用假帳號搭訕未成年少女，並趁機邀約「約炮」，若少女不願意照做，就揚言要散佈裸照直到部分被害少女不甘受騙報警後，全案才曝光，檢警在吳男電腦內有查到50、60張裸照，被害少女約有30人。

吳男一審遭判22年有期徒刑，但檢察官莊珂惠追查下發現，嫌犯電腦還有一個「kingffd」資料夾，內有5千多個檔案，其中有17名未成年，2018年5月依違反兒童及少年性剝削防制條例將吳男起訴，加重求刑30年。

判決書指出，貨車司機吳男從2014年到2017年間，以臉書帳號「林佳佳」、「陳薇婷」化名變身為女性網友，在臉書社群「闆闆找代言MD代言」等打工類社團發布「徵求MD(模特兒)」貼文，代言內衣褲/豐胸美胸/私密處保養產品，不需要PO文會幫打買賽克，代言效果佳有獎金，代言三個月內可抽TR50或HTC-M8，視訊MD時薪/1H-5000$有興趣可詢問喔」。

吳男再於留言區挑選相片年幼、貌美的被害人，私訊互動，只要先提供照片讓公司審核是否符合條件，代言還可抽HTC-M8款式手機等，引誘數十名少女陸續傳送胸部、全身、下半身裸露照片，或僅穿著內衣褲猥褻照片，17名未成年少女掉入陷阱受害。

吳男還叫受害少女穿小可愛(背心)與內褲跟他視訊，還要少女脫衣服，做自慰的動作，供他觀賞，事後給予酬勞，還把少女裸照等猥褻影片上傳至限制級的臉書社群供人觀看，甚至誘騙其中1名少女跟他援交，同時提供猥褻行為之影片，少女知道誘騙手法後不理會吳男，但遭到吳男稱「你想讓大家欣賞你的身體嗎」，恐嚇女方。

法官審酌被告為滿足一己色慾，竟利用未滿18歲之少年年幼識淺，判斷力、自我保護能力未臻成熟，欠缺性隱私之自主決定意思，而分別為本案以詐術使被害人製造猥褻行為電子訊號既遂、未遂，將被害人製造之猥褻行為電子訊號上傳至網際網路供人觀覽等犯行，甚至性交易、恐嚇對方等，造成被害人身心受有重大創傷。

吳男犯後雖坦承不諱，其動機、目的、手段實屬惡劣、惡性重大，依兒童及青少年性交易防制條例、兒童及青少年性剝削防制條例、散播猥褻物品、恐嚇等罪，判處應執行14年徒刑。

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