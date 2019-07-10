　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「彰化李宗瑞」狎30少女判22年　神秘資料夾爆驚另藏5千筆裸拍檔

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲吳男誘騙未成年少女自拍裸照上床，被判14年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲吳男誘騙未成年少女自拍裸照上床，被判14年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化院、檢2018年2月審理吳秉諺涉及的兒少性剝削案，法官陳彥志裁定以3萬元交保引發檢察官莊珂惠的不滿，當庭嗆「腦袋不清楚」惹毛陳彥志官，扯出彰化史上最大的誘拍案，2018年5月吳男一審遭重判22年，但檢方又從吳男電腦中追查還有17名未成年被害人，再度起訴並加重求刑30年，地院判處應執行14年。全案可上訴。

吳秉諺被稱為「彰化李宗瑞」，常以女性身分在臉書留言，稱代言相關產品可以抽獎品，引誘十多名未成年少女傳送自拍裸照，吳男涉在網路用假帳號搭訕未成年少女，並趁機邀約「約炮」，若少女不願意照做，就揚言要散佈裸照直到部分被害少女不甘受騙報警後，全案才曝光，檢警在吳男電腦內有查到50、60張裸照，被害少女約有30人。

吳男一審遭判22年有期徒刑，但檢察官莊珂惠追查下發現，嫌犯電腦還有一個「kingffd」資料夾，內有5千多個檔案，其中有17名未成年，2018年5月依違反兒童及少年性剝削防制條例將吳男起訴，加重求刑30年。

判決書指出，貨車司機吳男從2014年到2017年間，以臉書帳號「林佳佳」、「陳薇婷」化名變身為女性網友，在臉書社群「闆闆找代言MD代言」等打工類社團發布「徵求MD(模特兒)」貼文，代言內衣褲/豐胸美胸/私密處保養產品，不需要PO文會幫打買賽克，代言效果佳有獎金，代言三個月內可抽TR50或HTC-M8，視訊MD時薪/1H-5000$有興趣可詢問喔」。

吳男再於留言區挑選相片年幼、貌美的被害人，私訊互動，只要先提供照片讓公司審核是否符合條件，代言還可抽HTC-M8款式手機等，引誘數十名少女陸續傳送胸部、全身、下半身裸露照片，或僅穿著內衣褲猥褻照片，17名未成年少女掉入陷阱受害。

吳男還叫受害少女穿小可愛(背心)與內褲跟他視訊，還要少女脫衣服，做自慰的動作，供他觀賞，事後給予酬勞，還把少女裸照等猥褻影片上傳至限制級的臉書社群供人觀看，甚至誘騙其中1名少女跟他援交，同時提供猥褻行為之影片，少女知道誘騙手法後不理會吳男，但遭到吳男稱「你想讓大家欣賞你的身體嗎」，恐嚇女方。

法官審酌被告為滿足一己色慾，竟利用未滿18歲之少年年幼識淺，判斷力、自我保護能力未臻成熟，欠缺性隱私之自主決定意思，而分別為本案以詐術使被害人製造猥褻行為電子訊號既遂、未遂，將被害人製造之猥褻行為電子訊號上傳至網際網路供人觀覽等犯行，甚至性交易、恐嚇對方等，造成被害人身心受有重大創傷。

吳男犯後雖坦承不諱，其動機、目的、手段實屬惡劣、惡性重大，依兒童及青少年性交易防制條例、兒童及青少年性剝削防制條例、散播猥褻物品、恐嚇等罪，判處應執行14年徒刑。

【其他新聞】

國道翻覆找友頂替　行車紀錄器「我沒駕照喔」罰款變刑法

白鼻心暴斃死在菊花田！屍體腫脹發臭　花農：動防所沒人來處理

ET快訊
王柏融撲接壓到右手提早退場！肩關節挫傷要休兵1個月
子彈沿頭盔內繞一圈！警圍捕陳宏宗「閃過死神」　防彈盔滿佈驚悚
中天播「小韓粉邊罵邊哭為什麼要罵韓國瑜」　再被罰60萬

關鍵字：李宗瑞,莊珂惠,誘騙,兒少法

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／樓下就是瓦斯行！北市南港民宅3樓大火　警消佈水線搶救

遠雄白手套捲投資糾紛...坑1.3億無下文！資方討錢他反告恐嚇　結果出爐

子彈沿頭盔內繞一圈！警圍捕陳宏宗「閃過死神」　防彈盔滿佈驚悚彈痕

台中男狂飆失控撞違停車　全因好友罹流感大喊：快死掉了

甩狗重摔！台師大UBA女星認了「狗尿沾手」抓狂　動保處：罰金最高200萬

男疑持千元偽鈔誆騙咖哩酥老伯　女兒氣憤：踢破他的ＸＸ

總部旁碰撞公車！百萬特斯拉「輪胎皮噴出」車頭全毀　網嚇：變酷屍拉

髮廊小妹變身律師樓老闆「狠撈5700萬」　竟因假機油案曝光

影／造假蘇貞昌追悼殉職警丟筆影片　警48小時查獲「韓粉」工程師涉案

偷錢被發現！鐵槌「敲爛外婆頭」滅3至親　逆孫一審逃死判無期徒刑

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

《朵拉與失落的黃金城》最新預告

挨批月租4萬爽住「神秘豪宅」　韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

快訊／樓下就是瓦斯行！北市南港民宅3樓大火　警消佈水線搶救

遠雄白手套捲投資糾紛...坑1.3億無下文！資方討錢他反告恐嚇　結果出爐

子彈沿頭盔內繞一圈！警圍捕陳宏宗「閃過死神」　防彈盔滿佈驚悚彈痕

台中男狂飆失控撞違停車　全因好友罹流感大喊：快死掉了

甩狗重摔！台師大UBA女星認了「狗尿沾手」抓狂　動保處：罰金最高200萬

男疑持千元偽鈔誆騙咖哩酥老伯　女兒氣憤：踢破他的ＸＸ

總部旁碰撞公車！百萬特斯拉「輪胎皮噴出」車頭全毀　網嚇：變酷屍拉

髮廊小妹變身律師樓老闆「狠撈5700萬」　竟因假機油案曝光

影／造假蘇貞昌追悼殉職警丟筆影片　警48小時查獲「韓粉」工程師涉案

偷錢被發現！鐵槌「敲爛外婆頭」滅3至親　逆孫一審逃死判無期徒刑

影／佛里曼要求直球決　韋蘭德笑著用卡特球三振他

【長榮罷工】林智群／空姐揚言幫機師加料，是否構成危害飛安罪？

韓熱銷50萬件PUMA女性休閒服　在台開賣加碼多送一件CP值高

快訊／樓下就是瓦斯行！北市南港民宅3樓大火　警消佈水線搶救

遠雄白手套捲投資糾紛...坑1.3億無下文！資方討錢他反告恐嚇　結果出爐

金童加盟太陽盼重生　盧比歐：我將迎來生涯巔峰

rice dumplin的饒舌！洗腦粽子神曲唱給你聽

亮眼！台積電第2季營收突破2400億大關　超越財測高標

免費敬老眼鏡上路　林姿妙親臨關懷長者配鏡情形

中華電信499之亂！NCC罰款200萬變120萬

社會熱門新聞

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：..

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯..

快訊／嘉義警擊斃槍擊要犯

警開6槍擊斃通緝犯不起訴　死者..

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用..

2歲童虐到脫水　社工奔醫救命

女童噴槍致死案　將勘驗手機紀錄

蘇貞昌追悼殉職警現場丟筆　警速..

六指賭魔陳宏宗遭擊斃　斷指原因..

陳宏宗身中2槍　頭滲鮮血嚥氣亡

台北收容所鬧鬼　「金髮大眼女」..

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身..

偷走200萬凌志休旅　警街頭開..

即／新竹偷車賊撞警車　警當街連..

更多熱門

相關新聞

男童被踹飛　管教過當獲不起訴

新竹一名男童被伯父以腳踹胸口、打頭以及到丟椅子上，新竹檢方依監視器畫面，傳喚男童親友出庭，男童父表示不想提告，家人也證稱男童平常很黏伯父，加上經檢方調查，發現男童僅後背、大腿瘀青傷，應屬一時情緒失控管教過當，因此妨害幼童罪嫌部份，罪嫌不足做出不起訴。

趁女友吞藥昏睡　他「學李宗瑞」：很刺激！

乾爹色慾薰心　要乾女兒傳裸照

娃娃機擺飛機杯　北市抓35件各罰2萬

重機狂飆男孩胸前「貓熊抱」　網友怒了

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

高中妹加油站打工：你老婆呢？一周後接駕駛電話傻住

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看超傻眼

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍人大戰12次

快訊／嘉義警擊斃槍擊要犯

館長親口道歉吳宗憲！痛心認錯「我這種台灣賤畜」

警開6槍擊斃通緝犯不起訴　死者母哭訴

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用槍時機獲不起訴

老闆娘攔車理論　慘被貨車輾過身亡

泫雅素顏曝光「嘴唇腫2倍」韓網：超明顯

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐中止

更多

最夯影音

更多

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面