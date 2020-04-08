「蒸口罩」差點燒立院　葉毓蘭糗認「對不起理化老師」

▲國民黨立委葉毓蘭質詢時表示，自己用氣炸鍋炸口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨立委葉毓蘭8日在立法院質詢內政部長徐國勇時談到近期「蒸口罩」話題，她自曝自己嘗試用氣炸鍋蒸，沒想到3分鐘不到口罩就「羽化登仙」了。對此，她也在臉書自嘲，「對不起我的中學以及高中理化老師，也證明了我真的沒有學好，不然我現在可能在中研院工作而不是立法院了」。

葉毓蘭說自己昨天差點在青島二館引發火警，因為她嘗試要去蒸口罩，但沒有電鍋就用「氣炸鍋」蒸，此話一出，引發網路熱議。葉毓蘭除了親自說明用氣炸鍋的原因，更在臉書表示，「OK， OK，我承認我對不起我的中學以及高中理化老師，也證明了我真的沒有學好，不然我現在可能在中研院工作而不是立法院了」。

葉毓蘭解釋，現在進出各地都要戴口罩，而數量上的確是有些吃緊，她也盡量想方設法要撙節使用，而前兩天數位政委唐鳳說六片口罩撐2個月，她看了之後便想效法，但是辦公室沒有大同電鍋，只有個氣炸鍋。

葉毓蘭接著說，她研究半天，發現氣炸鍋可以有恆溫設定，加上之前看到泰國有一篇教人用氣炸鍋烤口罩的新聞，秉持著實驗精神，所以就設定100度，把已經用了兩天很有味道的口罩放進去，本來聽食藥署長的話，設定8分鐘，「沒想到3分鐘不到，口罩就羽化登仙了」，留下難聞的的味道和裊裊煙霧。



葉毓蘭表示，差點引發火警的確是有點誇大其辭，她有守在氣炸鍋旁，但擔心沒有口罩，想要延長口罩壽命，以身試法，這樣的心情倒是百分百的真實！

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