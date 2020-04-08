圖／葉毓蘭親操作「氣炸鍋」…突掉出「口罩殘骸」　狂冒白煙眾人嚇傻

▲葉毓蘭炸口罩失敗，改用電鍋正確操作蒸口罩。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委葉毓蘭8日在立法院質詢時，自曝她在立院辦公室嘗試用「氣炸鍋」來蒸口罩，差點引發火警。葉毓蘭下午親自在辦公室示範，準備大同電鍋、氣炸鍋和甜不辣等食材，一旁也準備滅火器，防止意外發生。不過，示範過程卻發生「意外」，甜不辣炸到一半，氣炸鍋一度散發焦味、狂冒白煙，葉毓蘭拿出來檢查時，還驚見昨天炸口罩殘留的鬆緊帶，驚訝說道「我以為都化成灰了！」

葉毓蘭說，她5日看到有新聞提到用氣炸鍋炸口罩，稱自己也是會燒飯的大媽，知道怎麼操作，隨後正打算用大同電鍋蒸口罩時，一度沒放進「內鍋」就開始蒸，「烤架不要接觸鍋底，放好內鍋，一定要按開關，三分鐘之後，香噴噴的還不能打開，我母親說客家人蒸年糕放五分鐘才可以掀開。」

接著葉毓蘭開始示範氣炸鍋的正確使用方法，並以甜不辣示範，不料才開始炸沒多久，幕僚提醒「好像聞到味道……」，葉毓蘭打開鍋子檢查，竟拿出上次蒸口罩殘留的鬆緊帶，接著氣炸鍋開始冒煙，葉毓蘭則打圓場說，「昨天也是這樣，我猜是這樣融化，之所以可以撐到現在是因為昨天只有100度，不會引起火災的」，也提醒民眾「還是大同電鍋好。」