台中女困新大樓電梯呼救沒人理　極度恐懼靠「耳朵一物」脫險

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名39歲許姓女子，日前上午前往龍井區新屋打掃，不料搭乘電梯時遇上機械故障，電梯停留在3、4樓之間，許女當時未帶手機，大聲呼救也沒人聽到，就在孤立無援之際，想起身朵正戴著無線藍牙耳機（AirPods），緊急透過語音撥打110求救，警方同步連絡鎖匠和工程師，20分鐘後順利打開電梯門救出。

▲▼台中女子受困電梯20分鐘，最後靠「這招」脫險。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局烏日分局龍井分駐所警員黃瓊云、劉螢融獲報到場時，工程師已在1樓敲擊電梯門試圖對話，隱約聽到許女的回應聲自頂樓傳來。為了搶時間，2名員警直接衝上4樓確認受困位置，並在工程師協助下，打開電梯門，順利讓許女跨出電梯門。

許女脫困後臉色蒼白、語帶哽咽。她表示，自己一人到新屋打掃，搭乘電梯欲下樓時突然故障，靜止不動，雖然按下電梯內的緊急通報鈕卻無反應，加上手機放在電梯外的地板上，且周遭多為尚未入住的空戶，大聲呼救也無人應答。

就在極度恐慌中，她突然驚覺耳朵上還戴著AirPods耳機，於是嘗試連動手機撥打110與電梯公司，這才成功聯繫上外界。事後了解，該電梯疑似曾因斷電導致主機板故障，且因屋主尚未正式入住，未安排定期檢修，才導致意外發生。