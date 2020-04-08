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無業男恐嚇信嗆「依法燒立院」　妻癱瘓、精障女要照顧…法官輕判2月

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▲▼ 立法院外觀 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲無業男陳情未果，竟寄恐嚇信揚言要把「立院燒成黑炭」，法官依恐嚇公眾罪，判他2月徒刑，得易科罰金。（示意圖／記者黃彥傑攝）

記者孫于珊／台北報導

一名江姓男子因不滿向立法院陳情多年的事項未獲解決，竟寄恐嚇信到立法院、行政院、總統府等機關，揚言要「依法燒立院」，並主張他的行為是「正當防衛」、「緊急避難」，但台北地院仍依恐嚇公眾罪，判他2月徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。

2019年9月25日，江男將他書寫的「再聲請查問案件暨釋明與依法火燒立法院狀」，親自送達或郵寄到立院等各機關，內容記載「依法火燒立法院，自2019年12月17日起用汽油彈猛攻火燒立法院至立法院燒為黑炭為止」。檢方認為這些是加害生命、身體及財產的文字，會讓收件人心生畏懼，甚至危害公安，因此起訴江男。

但江男否認犯行，辯稱是因立院不辦理他的聲請案，他才依據《刑法》第23條「對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不罰」，及第24條「因避免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而出於不得已之行
為，不罰」，寄送書狀，屬「依法」火燒立法院！

法官經查後認為，江男行為除發洩個人心中不滿外，僅徒增無辜多數人的心理恐慌，並無法達到維護個人權益或陳情事項的目的，正當防衛、緊急避難的法律主張並不適用。

因此法官審酌江男的犯行動機，並考量他目前無業，仰賴補助款度日，需照顧下半身癱瘓的妻子、孫女及精神障礙的女兒，自己身體狀況也不佳等一切情狀，判他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，以示懲儆。

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