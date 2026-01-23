　
    • 　
>
地方 地方焦點

台東成功分局強化春節前交通秩序　1／26～28大執法

▲成功分局於春節前加強交通執法，提升道路通行安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲成功分局於春節前加強交通執法，提升道路通行安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升道路通行安全，守護縣民生命與財產安全，台東縣警察局成功分局將於26日至28日執行「交通大執法」專案勤務，透過強化交通違規取締，落實交通3E政策中「執法」核心精神，協助民眾建立正確用路觀念，降低交通事故發生率及事故死傷人數，營造安全、有序的交通環境。

成功分局表示，依據近期交通事故統計資料及肇因分析，已針對事故發生率較高之路段及路口列為重點執法區域，包括都蘭鄉台11線與東河肉包前路口、成功鎮台11線與信義國小前路口、成功鎮大同路與漢口路口、成功鎮台11線與忠孝國小前路口，以及長濱鄉台11線與玉長公路路口、台11線與長濱全家路口、台11線與統一超商金剛好事館路口等地點。專案期間將採取定點稽查與機動巡邏併行方式，提高見警率，強化執法嚇阻效果。

成功分局進一步指出，轄內部分路段屬無號誌路口，駕駛人若未減速慢行、確實停讓，易導致交通事故發生。警方提醒用路人行經路口應落實「慢、看、停」原則，行人亦須遵守「停、看、聽」的安全觀念，共同維護通行安全。

成功分局呼籲，交通安全需仰賴全民共同配合，唯有彼此尊重路權、遵守交通規則，並於路口主動禮讓行人，才能建立安全、順暢且有秩序的道路環境。警方將持續結合精準執法與交通宣導，與民眾攜手打造更安全的交通生活圈。

01/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

為提升民眾交通安全意識，讓正確用路觀念更貼近生活，台東縣警察局交通警察隊日前前往大王部落文健站，與在地長者及居民進行面對面宣導，透過輕鬆互動的方式，分享實用的交通安全知識，讓安全不只是宣導口號，而是落實於日常生活中的習慣。

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

