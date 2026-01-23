台東成功分局強化春節前交通秩序　1／26～28大執法

▲成功分局於春節前加強交通執法，提升道路通行安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升道路通行安全，守護縣民生命與財產安全，台東縣警察局成功分局將於26日至28日執行「交通大執法」專案勤務，透過強化交通違規取締，落實交通3E政策中「執法」核心精神，協助民眾建立正確用路觀念，降低交通事故發生率及事故死傷人數，營造安全、有序的交通環境。

成功分局表示，依據近期交通事故統計資料及肇因分析，已針對事故發生率較高之路段及路口列為重點執法區域，包括都蘭鄉台11線與東河肉包前路口、成功鎮台11線與信義國小前路口、成功鎮大同路與漢口路口、成功鎮台11線與忠孝國小前路口，以及長濱鄉台11線與玉長公路路口、台11線與長濱全家路口、台11線與統一超商金剛好事館路口等地點。專案期間將採取定點稽查與機動巡邏併行方式，提高見警率，強化執法嚇阻效果。

成功分局進一步指出，轄內部分路段屬無號誌路口，駕駛人若未減速慢行、確實停讓，易導致交通事故發生。警方提醒用路人行經路口應落實「慢、看、停」原則，行人亦須遵守「停、看、聽」的安全觀念，共同維護通行安全。

成功分局呼籲，交通安全需仰賴全民共同配合，唯有彼此尊重路權、遵守交通規則，並於路口主動禮讓行人，才能建立安全、順暢且有秩序的道路環境。警方將持續結合精準執法與交通宣導，與民眾攜手打造更安全的交通生活圈。