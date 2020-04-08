事務官幕僚被迫上頂樓吹風　蔡壁如盼推動國會改革

▲立法院開議期間，為管制室內人數，不少公務員被迫到頂樓天台吹風。（圖／取自蔡壁如臉書）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，為了防疫，立法院日前祭出新規定，要求一個委員會開會室內不得超過50人，降低交互感染風險。但民眾黨立委蔡壁如8日在臉書放上一段影片，表示立法院委員會管制人數，導致不少公務員被迫在頂樓吹風，像極了電影中「無間道」場景，「這是立院無間道...？還是讓公務員當個好幕僚吧」。

蔡壁如表示，這是早上從辦公室看見紅樓頂樓，好多穿深色西裝的人在那裏，彷彿在立法院拍「無間道」電影，但其實這是為了避免群聚，立法院管制各會議室的人數，並依照官員、立委助理、媒體三類管控人數。這些公務員就只好在屋頂待命。

蔡壁如說，一些政務官戴了太多事務官幕僚來，就會因為人數限制備感到走廊上，有的甚至被迫移動到頂樓，「『我也想當個好幕僚』應該是他們的心聲，卻要頂著這樣的天氣在天台吹風」，今天天氣冷，不曉得會不會感冒。

▲民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者林敬旻攝）

「在過去威權統治時代，國會沒有改選，席次不能反映民意，民代挑戰官員，常常用犀利的質詢，推動由下而上的政治改革。」蔡壁如說，進入媒體政治時代，民代問政講求媒體效果，有些人喜歡問刁鑽的問題，官員怕回答不出來，被媒體放大，就要找大批的事務官幕僚待命安心，這也造成整體政府的行政效率的低落。

蔡壁如表示，在先進民主國家，國會議員和備詢政務官是平等的，立委與政務官應該是要專業對話，行政與立法雙方，就議程內容的範圍進行政策辯論，國會議員不會問超出範圍的問題，政務官事先準備好所有政策細節，不必也不能叫事務官上台代打。

蔡壁如說，第一階段的防疫、紓困，進入第二階段的振興和轉型，我們要藉著疫情的壓力測試，所暴露出來的問題，進行整體的國家改革，和社會經濟的轉型。她表示，防疫2.0，立法院也來思考國會改革。

