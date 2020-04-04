最新7確診時間軸出爐　台灣3天爆2例「不明感染源」...網憂黑數趴趴走

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）新增7例確診，分別為6例境外移入、1例本土，返國者發病前活動地為瑞士、美國、德國、英國及南美洲。目前全國累積感染人數達355例，非本土高達304例，占比85.6%，另有5人不幸死亡，50人解除隔離，其餘持續住院治療中。

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值得注意的是，今日新增的本土個案352（40多歲男性），獨自居住、近期無出國紀錄，平時活動地以住家和工作地為主，衛生單位將進一步調查相關接觸者，以釐清感染源。至於近3日另一起不明感染源為案336、50多歲社區女保全。

《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解新增個案的身分關係。

4月4日新增7例：

案例355：60多歲 女性 與案259、331同團

2月20日至3月25日前往秘魯、智利、阿根廷、巴西、玻利維亞旅遊，與案例259和案例331同團，無症狀，居家隔離採檢後今日確診。

案例354：30多歲 女性

2019年10月18日至今年4月2日長住美國工作，3月27日出現腹瀉、全身倦怠、喉嚨痛、發燒等症狀，機場攔檢後今日確診。

案例353：30多歲 女性

2019年5月8日至今年3月26日前往英國工作，3月27日出現頭痛、全身無力、輕微發燒等症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例352：40多歲 男性

3月30日出現發燒、味覺和嗅覺喪失症狀，自行就醫採檢後今日確診，感染源有待釐清。

案例351：20多歲 女性

1月2日至3月21日前往德國就學，3月26日出現鼻塞、失去嗅覺症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例350：30多歲 男性 案197、202同班機

3月12日至3月18日前往美國工作，為案例197和案例202同班機接觸者，3月30日出現輕微腹瀉、輕微胸悶症狀，居家隔離採檢後今日確診。

案例349：20多歲 男性

2月14日至3月15日前往瑞士就學，3月16日出現喉嚨痛、嗅覺異常症狀，居家檢疫採檢後今日確診。