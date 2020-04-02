美國7周大女嬰送醫搶救不治　驗屍檢驗「新冠肺炎確診」！

▲美國康乃狄克州一名7周大女嬰感染新冠肺炎不治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

美國康乃狄克州發生一起悲劇。一名7周大女嬰被送往醫院急救不治，她死後接受驗屍，竟被發現新冠肺炎確診。州長拉蒙特（Ned Lamont）於2日在推特上證實此消息，康州首席法醫吉爾（James Gill）說，嬰孩沒有其他已知的潛在疾病，仍需要更多檢查，才能確定病情引發的真正死因。

綜合NBC、ABC報導，康乃狄克州哈特福（Hartford）一名女嬰上周被送往醫院，當時已經沒有生命反應，接受急救復甦後仍不治身亡。拉蒙特在推特上發文表示，「今天令人心碎悲傷，我們可以證實康乃狄克州第一起與新冠肺炎相關的兒童死亡案例。」

哈特福市長布羅寧（Luke Bronin）不願透露此例發生在哪間醫院，但他的辦公室聲明指出，嬰孩去世時已經滿7周大，「我們替這一家人感到心碎……這個疾病對於任何年紀的人都可能是悲劇性、不可預測且致命的」，呼籲民眾遵守禁足令、保持社交距離。

康州首席營運官蓋巴爾（Josh Geballe）提到，根據驗屍報告，嬰孩死後接受檢測，結果呈現陽性。首席法醫吉爾（James Gill）說，嬰兒沒有其他已知的潛在疾病，雖已完成驗屍，但仍需要更多檢查，才能確定新冠肺炎所引發的真正死因。

康乃狄克州截至當地時間1日下午累計3557例、85死，2日被證實發生第一起孩童染疫死亡病例。此前，伊利諾州公衛部門28日也證實，芝加哥一名不到一歲的患者感染新冠病毒不幸喪命，也是美國首例嬰兒死亡病例。



►美出現首例嬰兒死亡病例！芝加哥一名不滿1歲嬰染疫病逝



►日女嬰命危送醫...「肺部CT怪怪的」採檢才知染疫 44醫護被迫隔離14天！

►英國嬰兒「剛出生就確診」全球最年幼！媽分娩完…秒被告知中鏢

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！