N95一片賣150元！土城網拍男囤貨撈肺炎財　4千片口罩上千瓶酒精被抄

記者張君豪／台北報導

新北市一名經營網拍的陳姓男子見近來新冠肺炎（COVID-19）疫情越來越嚴重，居然發揮經營網拍專長從大陸、台灣網路拍賣平台搶購N95、成人兒童醫療口罩、酒精、額溫槍等大量防疫物資後高價轉售，從中賺黑心防疫財，刑事局偵七大隊第三隊接獲線報後，日前申請搜索票、拘票到新北市逮捕陳姓男子（27歲）並起獲口罩4257個、酒精1,399瓶及額溫槍6支等防疫物資。

▲刑事局偵七大隊破獲新北市陳姓網拍業者囤積大批防疫物資。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲新北市陳姓網拍業者囤積大批防疫物資。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，今年3月接獲線報，發現有網友透過臉書販售口罩、酒精和額溫槍等防疫器材，但警方透過臉書訊息詢價後，發現明顯高於市價，N95口罩一片售價最高達150元、醫療、活性碳口罩一片高達35元、60ML的清潔用酒精售價也高達90元，市價原本僅2千多元的額溫槍陳男轉售價格最高達5千元。

▲刑事局偵七大隊副大隊長徐釗斌說明查緝經過。（圖／記者張君豪翻攝）

警方訪價完成後，認定該賣場有囤積防疫物資居間牟利觸法問題，刑事局偵七大隊與台北、新北市刑大共組專案小組，報請基隆地檢署指揮偵辦，3月31日持搜索票、拘票到經營賣場的陳男位於新北市土城區住家執行搜索起獲大批防疫物資。

陳男落網後辯稱，他「只賣了幾瓶酒精」、「獲利約2～30萬元」，警方發現犯嫌口罩和酒精大多向大陸網拍業者購買後轉售、口罩品質和酒精純度是否達到防疫標準仍有待送驗調查，但他從2月起短短約2個月時間，獲利超過30萬元，大發肺炎疫情財。

刑事局1日將陳男依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第12條「哄抬防疫物資價格或無正當理由囤積而不應市銷售防疫物資罪」移送基隆地檢署偵辦。警方指出，包含口罩、消毒用酒精、乾洗手、額溫槍在3月18日衛福部公告列為防疫物資，哄抬防疫物資價格、或者無正當理由囤積都可處5年以下有期徒刑、併科新台幣5百萬元以下罰金，警方呼籲網拍、實體通路業者切莫任意囤積、哄抬防疫物資價格以免觸法。

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