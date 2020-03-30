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社交距離「8公尺才安全」　MIT最新研究：醫護人員在走廊最好也穿防護服

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推翻武漢肺炎陰謀論　美最新研究：病毒來自自然界

▲新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）傳染力強，全球已至少71萬人確診。

記者張靖榕／綜合外電報導

美國麻省理工學院（MIT）一項新報告指出，由於新冠肺炎傳染力極強，社交距離2公尺並不能完全阻隔傳播，建議若必要的話，最好能相隔8公尺。

報告在美國醫學會雜誌 （JAMA）刊出，經由感染者打噴嚏或咳嗽的飛沫傳播，微量病毒可以在溫暖的天氣裡達到8公尺遠，並在空氣中殘留數小時。這類傳播主要由兩種飛沫形式組成，一種為蒸發快速的散狀唾沫，一種則是被稱之為「氣霧」（turbulent gas cloud），能讓病毒在空氣中殘留的時間更久。

研究指出，確診病患待過的病房裡，已經能在通風循環系統中檢測出新冠病毒，因此這點不論對醫護人員和大眾而言都相當重要。醫護人員需要小心，儘管不在確診病患所待的病房內，還是有可能接觸到空氣中的病毒。

▲▼義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）

▲醫護人員在防疫最前線，稍有不慎就可能感染新冠肺炎。（圖／路透）

值得注意的是，該研究的其中一項重點在於，8公尺的建議社交距離並非適用所有情況。研究僅表明WHO建議的1至2公尺社交距離，「可能低估了距離、時間，以及空氣中的病毒負載程度。」

舉例而言，病患集中在醫院治療，由於已經是確診病人且有呼吸道症狀，所呼出的空氣、咳嗽、噴嚏等，就會有大量病毒殘留在空氣中及物體上。此時醫護人員若只在走廊上，並沒有進到病房內，仍可能暴露在病毒環繞的空間中，必須穿戴防護衣和口罩才能確保安全。

比利時政府危機小組成員、教授梵谷特（Steven Van Gucht）針對此項報告回應，「少量的唾沫的確有可能傳播到1.5公尺外的距離，但在任何情況下，這（1.5公尺）都是有效且可行的阻隔距離。」

英國《大都會報》（Metro）報導指出，中國一項研究聲稱，已經找到病毒在游泳池中也能夠生存一段時間的證據。距離武漢近700公里遠的江蘇淮安，一名確診病患曾到過該市一處泳池游泳，隨後進入泳池的8名民眾，紛紛表示身體出現不適情況。

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