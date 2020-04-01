藥局領完「FB黑心賣15片400」　正義妹嘆實名制變調：醫療口罩成了品質保證

▲女網友 藥局領完「FB黑心賣15片400！」（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「實名制買的口罩，成了轉賣時醫療口罩的品質保證？」一名妹子驚呼，發現有FB社團網友以400元轉售15片口罩，平均一片26元。不滿不肖人士爽賺黑心錢，原PO痛罵「不需要，可以拜託就不要買，把口罩留給需要的人！」

一名女網友臉書《爆怨公社》忿忿不平表示，最近加入「口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊」社團後，發現有網友似乎打著實名制招牌，高價販售口罩。截圖畫面可見，賣家喊出15片含運400元，強調「台灣製有鋼印」。

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不滿實名制美意變調，原PO傻眼表示，「一片口罩26塊多？實名制買的口罩，成了轉賣時醫療口罩的品質保證？」另外，原PO也不解，為何一堆人搜集各種顏色，「口罩成了另類比較的工具，比誰囤積的多，明明已經夠多了，還要去買實名制口罩，因為排隊買口罩為的是能不能買到正夯的顏色，能不能貼上網炫耀，那麼多口罩要幹嘛？拿來交換不是醫療卻能戴漂亮的口罩。」

▲網友也怒不可遏！（圖／翻攝爆怨公社）

對此，原PO真心呼籲，「不需要，可以拜託就不要買，把口罩留給需要的人！」文章貼出後，網友也加入應援，「 昨天有看到賣口罩詐騙的，1盒50個600元，2盒免運，我說他是詐騙，他就封鎖我」、「還好有實名制，不然國家口罩都被黃牛吃光」、「也沒什麼對不對，她願意花時間去排隊，有些人有錢沒時間！各求所需」、「目前除了藥局之外，是不得販賣醫療口罩，快檢舉吧」、「感覺口罩已經變成貨幣」。

大賺災難財小心惹禍上身，日前警方指出，今年3月10日起，衛生福利部依特別條例第12條公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材為防疫物資，請民眾切勿有囤積、哄抬價格販售情事以免觸法。民眾如有發現囤積、哄抬防疫物資情事亦請撥打110或1950專線。

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