　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藥局領完「FB黑心賣15片400」　正義妹嘆實名制變調：醫療口罩成了品質保證

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 藥局領完「FB黑心賣15片400」　正義妹譙：醫療口罩成了品質保證（圖／翻攝爆怨公社）

▲女網友 藥局領完「FB黑心賣15片400！」（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「實名制買的口罩，成了轉賣時醫療口罩的品質保證？」一名妹子驚呼，發現有FB社團網友以400元轉售15片口罩，平均一片26元。不滿不肖人士爽賺黑心錢，原PO痛罵「不需要，可以拜託就不要買，把口罩留給需要的人！」

一名女網友臉書《爆怨公社》忿忿不平表示，最近加入「口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊」社團後，發現有網友似乎打著實名制招牌，高價販售口罩。截圖畫面可見，賣家喊出15片含運400元，強調「台灣製有鋼印」。

請繼續往下閱讀...

不滿實名制美意變調，原PO傻眼表示，「一片口罩26塊多？實名制買的口罩，成了轉賣時醫療口罩的品質保證？」另外，原PO也不解，為何一堆人搜集各種顏色，「口罩成了另類比較的工具，比誰囤積的多，明明已經夠多了，還要去買實名制口罩，因為排隊買口罩為的是能不能買到正夯的顏色，能不能貼上網炫耀，那麼多口罩要幹嘛？拿來交換不是醫療卻能戴漂亮的口罩。」

▲▼ 藥局領完「FB黑心賣15片400」　正義妹譙：醫療口罩成了品質保證（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ 藥局領完「FB黑心賣15片400」　正義妹譙：醫療口罩成了品質保證（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友也怒不可遏！（圖／翻攝爆怨公社）

對此，原PO真心呼籲，「不需要，可以拜託就不要買，把口罩留給需要的人！」文章貼出後，網友也加入應援，「 昨天有看到賣口罩詐騙的，1盒50個600元，2盒免運，我說他是詐騙，他就封鎖我」、「還好有實名制，不然國家口罩都被黃牛吃光」、「也沒什麼對不對，她願意花時間去排隊，有些人有錢沒時間！各求所需」、「目前除了藥局之外，是不得販賣醫療口罩，快檢舉吧」、「感覺口罩已經變成貨幣」。

大賺災難財小心惹禍上身，日前警方指出，今年3月10日起，衛生福利部依特別條例第12條公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材為防疫物資，請民眾切勿有囤積、哄抬價格販售情事以免觸法。民眾如有發現囤積、哄抬防疫物資情事亦請撥打110或1950專線。

►婆媽們快點進來！75%酒精乾洗手在這

ET快訊
快訊／恭喜二伯生啦！　「蔡波能」愚人節報到
台中拒檢疫落跑夫妻無房產　執行署「這一招」家屬馬上來付30萬
史上最大降息潮！11家壽險公司砍宣告利率　逾千張利變保單回饋
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「漁光島野戰」女主角被挖出？網友驚喊「就是她」：一條線比基尼辣妹

1人買全家口罩更方便？他：為啥不能一次領？　網揭關鍵原因

神同步！情侶對決「畫圖猜晚餐」秒解讀　網驚呆：難怪會在一起

疑確診病患求救！醫護15mins急穿隔離衣「一進門暴怒」：珍貴裝備全浪費了

把警察當猴子耍！他連開6槍劫板信銀行80萬　誘騙特警到台中繞圈圈

分手先別急PO文！想讓前任回頭…學會「做7件事」讓他/她秒求復合

沒口罩不能搭車！中年大叔「硬戴」兒童口罩進車站　耳帶斷了大嘆：好想回家

Taiwan Can Help！北榮醫幫6友邦上「防疫課」　大使關心居家隔離

CDC「社交距離注意事項」柔性勸導　新北交通局：我們早就在做了

外籍漁工隔離措施出爐！遠洋漁船進港前30天靠過港「原船檢疫14天」

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

沒口罩不能搭車！中年大叔「硬戴」兒童口罩進車站　耳帶斷了大嘆：好想回家

Taiwan Can Help！北榮醫幫6友邦上「防疫課」　大使關心居家隔離

CDC「社交距離注意事項」柔性勸導　新北交通局：我們早就在做了

外籍漁工隔離措施出爐！遠洋漁船進港前30天靠過港「原船檢疫14天」

防疫最美風景！北車女學生沒口罩無法返鄉…馬尾妹秒掏出2片送她

麥當勞完勝早餐店？內行人曝2大關鍵...網笑：等賣蘿蔔糕再叫我

秋行軍蟲首入侵台東小米產區！　農委會急公告9種防治藥劑

藥局領完「FB黑心賣15片400」　正義妹嘆實名制變調：醫療口罩成了品質保證

防疫期間「亂丟口罩」注意了！環保署加重開罰最高6千

義大利藝術家幫雕像戴上口罩　背後含義隱藏「維吉爾」名言

逼近二戰罹難數！白宮預測「10-24萬人」死於疫情　川普：未來2周會很痛苦

繼七言絕句後　徐國勇影片教學「防疫動茲動」

美國拒絕進口中國KN95口罩　華春瑩記者會上回應了

金在中「瞎扯得了新冠肺炎」…神隱6hrs後首發聲！　反省道歉：犯了不該犯的錯

好大膽！女星含水噴「綜藝教父」滿臉　梁赫群羨慕：多少人的夢想

曾和蕭敬騰飆歌...《聲林》神正3選手宣布「組女團」強勢出道！

國名為何？陳玉珍嗆「帶人民修憲啊」　蔡英文6字回應：最大共識

財稅紓困2.0／紓困補助、醫護人員危險津貼擬免稅　財稅加碼一次看

沒口罩不能搭車！中年大叔「硬戴」兒童口罩進車站　耳帶斷了大嘆：好想回家

快訊／雲林斗六一處民宅3樓鐵皮加蓋火災　火舌竄出

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

政大教授詠春打學生　左右雙拳毆頭畫面曝光

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

善良妹一看裁員名單：不然資遣我吧

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

清明節忙掃墓！新生代無感：陋俗到我這代就好

德國女曝在台居家檢疫感想：政府超用心

確診病患求救！醫護穿隔離衣「一進門暴怒」

AV協會抓盜版點名「一劍浣春秋」　情趣女王：片商都恨死了

最新7例足跡圖公開　境外移入暴增

「郭董出手了」防新冠肺炎

更多熱門

相關新聞

N95一片賣150元！土城網拍男囤貨撈肺炎財

N95一片賣150元！土城網拍男囤貨撈肺炎財

成人兒童醫療口罩、酒精、額溫槍等大量防疫物資後高價轉售，從中賺黑心防疫財，刑事局偵七大隊第三隊接獲線報後，日前申請搜索票、拘票到新北市逮捕陳姓男子（27歲）並起獲口罩4,257個、酒精1,399瓶及額溫槍6支等防疫物資。

北市教育局：4/6起全面禁止開放校園場地

北市教育局：4/6起全面禁止開放校園場地

1人買全家口罩更方便？他：為啥不能一次領？

1人買全家口罩更方便？他：為啥不能一次領？

為何不開放1人領全家人口罩！網破盲點

為何不開放1人領全家人口罩！網破盲點

藥局量血壓偷口罩　母女辯「以為口罩不要錢」

藥局量血壓偷口罩　母女辯「以為口罩不要錢」

關鍵字：

實名制醫療口罩轉賣藥局

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

金在中說謊確診惹惱全球！「離譜道歉全文」曝光

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

快訊／JYJ金在中確診新冠肺炎！

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面