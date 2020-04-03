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阿才也要保持社交距離？「貓奴」蔡英文揪「貓主子」宣導防疫

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▲蔡英文和愛貓蔡阿才。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡英文和愛貓蔡阿才。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，總統蔡英文3日透過臉書趣味提醒民眾，和不特定人記得要保持社交距離，至於和家裡的小動物，例如小英愛貓「蔡阿才」，因為是「特定的貓」所以不用。

蔡英文臉書貼文表示，「今天從會議室走出來，遇到蔡阿才，他站得離我有點遠。阿才，你也要跟我保持社交距離嗎？阿才，你太緊張了，你不用啦！」

蔡英文提到，前幾天才教大家「socialdistancing﻿」這個單字，再次提醒大家，防疫非常時期，盡量降低不必要的群聚活動，並且保持適當的 #社交距離，也要養成勤洗手、多消毒、量體溫的習慣，做好個人健康管理。

蔡英文強調，目前台灣的口罩，數量還足夠，如果大家在很難保持適當距離的情況下，就建議大家戴上口罩。﻿

文末，蔡英文再度提醒，不特定人需要保持社交距離、特定的貓不用，還有摸完貓狗要記得洗手。

根據指揮中心要求的「保持社交距離」規定，「『非特定人』在『公共場所社交距離』，室內維持1.5公尺以上、室外維持1公尺以上，若無法維持，請戴上口罩」。其中除了「距離」很重要，是否是「特定人」也是關鍵。而所謂「特定人」，指的是平常生活在一起，了解對方的旅遊史、作息史，可以清楚得知彼此健康狀態的人，例如平常在家中和家人相處就不需要特地戴上口罩。

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