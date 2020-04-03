14天領9片！台灣口罩「越領越少」長輩圖瘋傳　美女名醫嘲諷：數學死當嗎？

▲台灣口罩越領越少長輩圖瘋傳，但是圖上的結論其實是錯的。（圖／取自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）



記者林彥臣／綜合報導

台灣為了防堵從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19），實施口罩實名制的配給制度，隨著口罩產量的逐漸提升，配給的數量也從前期7天購買3片，到現在的14天購買9片。但是在網路上卻有瘋傳一張來源不明的長輩圖，表示台灣14天購買9片是越買越少，讓美女眼科醫師黃宥嘉嘲諷，是數學死當嗎？

網路上瘋傳的長輩圖表示，請蔡英文找回良心、幫台灣人找回口罩，過去7天除以3片口罩等於2.33片／每天，14天領9片口罩等於1.55片／每天，結論等於台灣人口罩越領越少。

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對此美女眼科醫師黃宥嘉在臉書上分享了這張照片，並且嘲諷，製圖人的數學英文都被死當了，圖示意思是從2.33天領一片變是1.55天領一片吧，這是看扁台灣人民數學英文很差？數學比良心不重要？

長輩圖表達14天領9片每天領1.55片，所以越領越少。但正確的結論應該是，平均每片口罩使用天數從2.33天變成1.55天，所以是台灣人的口罩越領越多。

網友在黃宥嘉醫師的臉書留言表示，「不要丟你父母的臉，書白讀了」、「我以為我數學已經很差了，但天外有天人外有人，無極限啊」、「小學老師很想哭」、「我到底看到了什麼」、「這是除了韓國瑜和陳玉珍之外 今年所聽到最好聽的笑話」、「數學老師我本人表示：政治歸政治，但不要拿數學亂搞呀」。

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