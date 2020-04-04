拒載搭大眾運輸不戴口罩者今上路　侯友宜：新北已接獲10件





▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

中央流行疫情指揮中心3日宣布搭乘大眾運輸必須戴口罩，不聽勸導可開罰3千到1.5萬元罰鍰；對此，新北市長侯友宜4日上午肯定中央採納他的建議，表示交通局一早就有接獲通報10件，但經勸導後都戴上口罩或不搭乘，沒有人硬要上車。

新北市超前部署，侯友宜早在2個月前就呼籲市民，搭乘大眾運輸或到密閉、人潮擁擠地方務必戴上口罩，但礙於地方權責有限，無法可罰，不具強制性。中央昨天定出罰則，讓地方政府可以依法行政。侯友宜表示，他上午詢問交通局，一早就有通報10件，6件經過勸導就戴上口罩，4件沒辦法上車，目前為止沒有人硬要上車，因此，「還是要有一個法律做依據，才會貫徹百分之百的乘客都口罩」，避免防疫漏洞。

侯友宜上午率相關單位視察淡海輕軌防疫措施，發現民眾百分之百戴上口罩，他感謝大家在防疫過程中，配合中央政策，確保彼此的安全。

至於如何徹底執行「大眾運輸帶口罩」政策，侯友宜回應，中央一下達命令，他立即與相關單位協調，包括衛生局、警察局、交通局、捷運局，在執行時現場同仁可勸導外，勸導無效者警察也可行使公權力，將其送至《衛生防治法》主管機關衛生局作裁量。

此外，侯友宜表示，擔憂很多人回到中南部掃墓，會順道去觀光景點，又不帶口罩，不保持社交距離，人潮多的地方很容易造成交叉感染，變成防疫大漏洞。

▲侯友宜視察淡海輕軌防疫措施。（圖／記者羅婉庭攝）