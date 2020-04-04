中央令搭大眾運輸須戴口罩　中市府率先視察「柔性勸導」優先

▲副市長黃國榮與交通局長葉昭甫上公車宣導戴口罩規定。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

中央規定民眾搭大眾運輸工具應戴口罩，勸導不聽可開罰最高1萬5千元，台中市政府配合中央政策，副市長黃國榮4日率隊到台中轉運中心視察宣導，了解防疫措施及清明節交通疏運狀況。黃國榮表示，民眾大多有配合戴口罩搭車，目前先柔性勸導，盼民眾配合防疫。

台中市副市長黃國榮今天上午在交通局長葉昭甫陪同下，前往台中轉運中心了解民眾搭乘大眾運輸工具狀況，並上公車向搭車民眾宣導中央的新規定。

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▲▼副市長黃國榮與交通局長葉昭甫視察台中轉運中心。（圖／台中市政府提供）

副市長黃國榮表示，中央口罩實名制4月9日將升級，成人口罩購買數量可增為14天9片，兒童口罩增為14天10片，民眾才有足夠數量來確實遵守相關規定。因此，目前針對未戴口罩民眾採柔性勸導，司機將予以拒載，如勸導不聽者才會依傳染病防治法開罰。

交通局長葉昭甫也說，市府昨日起配合中央政策，民眾在台中市搭乘公車應全程配戴口罩，並禁止於車內飲食，全市公車內、外及車站均已張貼告示海報宣導，盼民眾共同配合防範疫情。

他表示，台中轉運中心目前有15條公車路線停靠，每日有近萬人次進出，因應清明連假湧現大量返鄉人潮，已於4月1日凌晨進行台中轉運中心環境消毒，提供民眾安心乘車環境。另外，全市公車亦落實每日消毒，司機出勤全程配戴口罩等，消毒檢核表亦張貼於車內明顯處，讓民眾安心搭乘。

葉昭甫表示，公車與計程車目前有行政院專案配給駕駛口罩，駕駛均有配戴口罩，交通局自2月起免費提供次氯酸水消毒液供計程車駕駛人自主消毒，因計程車空間小，交通局已與計程車相關公會代表溝通，自即日起柔性勸導全市所有計程車載客時，駕駛與乘客均應配戴口罩，確實做好防疫工作。

民眾對於中央推行搭大眾運輸應戴口罩多表支持，有人說「疫情嚴重，保護自己也保護別人，這樣的措施很好！」、「雖然戴口罩有點麻煩，但至少比較安心。」、「已經戴很久了，所以很支持，直接規定也可避免有些人不戴。」

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