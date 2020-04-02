疫情升溫！蘇貞昌：行政院會六都首長、部會官員可「視訊」參與





▲行政院臨時院會後記者會，蘇貞昌院長。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院2日召開臨時院會，會中拍板紓困2.0規模達到1兆5百億元的相關紓困振興內容。針對外界關心隨著疫情升溫，行政院會是否也要透過視訊進行？行政院長蘇貞昌回應，下星期起包含六都首長、部會官員都能透過視訊參與。

蘇貞昌表示，今天臨時院會，隨著疫情中心定調，下次下禮拜四的院會，對於遠距的六都首長，都可以用視訊參與，有些部會也可以用視訊參加，至於院會裡面相關列席人員，距離上可以比較寬一點。