蘇貞昌率13官員開記者會沒戴口罩　陳時中認「合格」...原因是這個！





▲行政院臨時院會後記者會，陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，嚴重衝擊經濟發展，行政院2日擬拍板紓困2.0內容，行政院長蘇貞昌除了親自主持臨時院會，也將率領部長們親上火線召開記者會說明。政院大陣仗召開記者會，不過卻被網友抓包首長們除了林佳龍外都「沒戴口罩」，衛福部長陳時中說，因為在場都是特定人士，所以有符合規定。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日公佈「社交距離注意事項」，勸說民眾應保持室外1公尺、室內1.5公尺，如有無法維持之情況就應配套口罩。

行政院2日召開院會，按照往例，會後記者會多由發言人主持，部會首長出席說明。不過這次面對紓困2.0，政院相當重視，除了依然由發言人主持記者會，院長蘇貞昌、副院長陳其邁都將親上火線，率領行政院秘書長李孟諺、政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、中央銀行總裁楊金龍、主計總處主計長、朱澤民衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、農委會主委陳吉仲、文化部長鄭麗君，大陣仗出席記者會。

然而卻有網友發現，在2日的行政院會記者會上，台上擠著包括蘇貞昌在內的14位官員，每個人間距不滿室內1.5公尺社交距離，政院出席人員間距不符合日前中央指揮中心宣布的「社交距離」，且也只有林佳龍一人戴口罩。

對此，陳時中表示，社交距離指的是「非特定的人士、公共場合」，今天在場都是部會首長，都是特定人士在開會，也不像後方攝影大哥們，靠的比較近，所以口罩要帶，「今天符合我們要的規定」。

林佳龍則是回應，「是可以不用帶啦！」但先前觀光局有一位主秘的兒子感染新冠肺炎，而該主秘雖然採檢陰性，且雙方沒有直接接觸，但外傳對方有來交通部開會，儘管當時已要散會，且對方也有戴口罩，「不過基於自我健康管理最高標準，我還是戴一下口罩。」