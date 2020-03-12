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東森自然美熱銷第一超逆齡膠囊　3大成分幫姊妹淘美起來

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東森自然美瑞昇超逆齡賦活膠囊（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美瑞昇超逆齡賦活膠囊，主打具有加強吸收與油封鎖水的多重功效，可保濕、活膚、鎖水。（圖／東森自然美提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

在肌膚敏感的換季時節，把「膠囊美容油」加入保養步驟中，可提升肌膚的彈力潤澤感，東森自然美熱銷第一的「瑞昇超逆齡賦活膠囊」，將高濃縮珍貴保養成分集中膠囊內，除了單擦按摩護膚，也能搭配其他保養品混合使用，具有加強吸收與油封鎖水等多重功效，達到「保濕、活膚、鎖水」逆齡關鍵。

東森自然美瑞昇超逆齡賦活膠囊，媲美醫美抗衰老療程，小小一顆具備「專利成分」、「密集護理」與「膠囊設計」3大特色，含海茴香幹細胞、岩芽幹細胞與喜馬拉雅龍膽草3大專利成分，使肌膚快速滲透吸收，強化肌膚彈性與抗氧化力，做到淨白撫紋、賦活修復、澎潤撫紋；由於精純精華油質地清爽不油膩，適合早晚臉部清潔後使用，讓豐富的滋潤度強化肌膚保濕屏障力、調節油脂分泌、預防衰老。

有別於一般保養品的瓶罐包裝，膠囊設計可有效防止珍貴成分氧化、避免細菌滋生問題之外，外出旅遊時更能輕巧便利攜帶，減輕包包的重量，把美麗隨時帶著走。

東森自然美瑞昇超逆齡賦活膠囊（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美閨蜜節主打人氣第一的瑞昇超逆齡賦活膠囊，推出好康三重送超值優惠。

東森自然美將於3/16（一）起首度推出女孩專屬的「東森自然美閨蜜節」，祭出獨家好康三重送優惠活動，凡購買「瑞昇超逆齡賦活膠囊60粒」2入組，即享買2送2超值優惠，再加贈蔘萃多肽旅行組（市價3,060元）以及限量閨蜜刮刮卡，讓姊妹淘一起由裡到外變美麗。

東森自然美秉持「自然就是美」經營理念，近年來力邀國內外各領域權威加入研發團隊，致力於強化品牌權威性，邀集化妝品、美容保養、生物科學以及藥學領域專家，不只擴充品牌專業廣度，更加強深度，站穩亞洲第一美妝領導品牌，並以「人證、物證、科學做見證」持續深耕，為全球女性消費者創造自然美麗奇蹟。

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