民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

迎接農曆年「神采奕奕」！年前醫美三大熱搜揭秘　電音雙波客製發數成主流

▲▼醫美,農曆年,春節,海芙電音雙波,蔡淑臻。（圖／業者提供）

▲藝人蔡淑臻所代言的海芙電音雙波，標榜的自然匿齡與客製化精雕，是優雅迎新的首選療程。（圖片來源／海芙原廠官網，下同）

消費中心／綜合報導

農曆新年將至，醫美診所也迎來年度最繁忙的諮詢高峰。觀察近年醫美市場的演變，求美者的需求已從早期的「明顯改變」轉向追求「恢復期短、效果自然、不影響生活」的精緻保養，希望能以神采奕奕的狀態迎接新春聚會。根據最新社群討論趨勢與診所數據，年前保養的選擇大致可歸納為三大熱門類別，成為民眾規劃療程的重要指標。

觀察年前保養趨勢，熱門選擇大致可歸納為三大類別。排行第三的是針對抬頭紋、皺眉紋或咀嚼肌等動態紋路的肉毒桿菌素，因施作時間短且當天見效的特性，是許多忙碌族群在節日前夕的快速保養首選。其次則是以改善凹陷、補足立體度為主的玻尿酸填充，透過針對法令紋、蘋果肌等處的支撐，讓臉部線條重現柔和。

而在眾多項目中，榮登討論度第一名的是標榜「深層拉提、淺層緊緻」的電音雙波保養。由金鐘視后蔡淑臻代言的「海芙電音雙波」表現最為亮眼，特別受到追求「狀態變好卻不著痕跡」族群的青睞。專業醫師分析，海芙音波療程能透過熱能分層刺激，協助支撐鬆弛的輪廓，若搭配同廠研發、能量匹配度高的海芙電波進行全層規劃，能達到由內而外、深淺兼顧的「匿齡」效果。

▲▼醫美,農曆年,春節,海芙電音雙波,蔡淑臻。（圖／業者提供）

▲海芙音波媚必提及海芙電波技術邏輯連貫，能讓術後狀態更為長久且穩定。

與往年不同的是，現在的求美者更看重「客製化投資」。醫師指出，目前主流規劃已不再受限於死板的固定發數，對於那些在工作或社交上極高要求、希望達到更精緻年輕效果的追求者，則不再受限於傳統死板的套裝發數。

「海芙電音雙波」最核心的價值在於其高度的靈活性，海芙原廠建議可以以1200發作為基本發數，專業醫師再根據每位消費者的原生臉型、年齡以及皮膚鬆弛程度，進行精確的術前評估，並據此彈性分配電波與音波的治療發數，確保每一發能量都能作用在最需要的深度與位置。

消費者也可以進一步與專業醫師討論，針對特定的細節部位如眼周微調、線條強化或輪廓收緊等需求，進行個人化的發數追加規劃。透過這種「基礎穩固、局部精雕」的保養策略，醫師能像雕塑藝術品般，在安全的前提下堆疊出更深層、更顯著的緊實效果，讓術後的視覺年齡不僅變好，而是達到更符合個人需求的理想狀態。

▲▼醫美,農曆年,春節,海芙電音雙波,蔡淑臻。（圖／業者提供）

▲醫美安全不容妥協：海芙原廠多年深耕原廠認證，守護消費者權益。

最後醫師也提醒，隨著醫美保養的普及，建立正確的辨識正貨觀念更加重要。治療前應主動查詢原廠官網找尋原廠認證診所，在追求美麗的同時確保安全，才能在新年期間展現最理想、健康的自信光采。

查詢海芙電音雙波原廠認證診所 https://www.classyshifu.com/certification-clinic.php

