東森自然美擁40年肌膚監測數據！醫美專家籲速發表於期刊定驚豔國際

▲婦女節辦東森自然美產學高峰會 王令麟：接地氣佈局國際。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨、吳立言)

▲新光醫院皮膚科醫學美容中心醫師唐豪悅認為東森自然美擁有長期肌膚監測數據，應盡速與學術界合作發表於國際期刊提升品牌公信力。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

現代人工作忙碌、生活壓力大，加上外在環境如紫外線、空氣汙染等累積而對肌膚造成嚴重威脅，使敏感肌族群比例大增，然而過去自然美長期監測消費者保養成效近40年，因此總是能早一步觀察到消費者肌膚變化，規劃完整商品系列滿足消費者需求，也因此成為市面上罕見擁有大量保養成效佐證的醫美保養品牌，而以「人證、物證、科學做見證」擦亮金字招牌。這些珍貴的數據資料也讓醫美專家大為驚豔，呼籲東森集團盡速整理成論文發表在國際期刊上，強化東森自然美的醫美權威地位。

▲東森自然美產學高峰會當天，專家學者參觀新落成生技研發中心。

新光醫院皮膚科醫學美容中心醫師唐豪悅表示，東森自然美應該協助消費者認清「藥妝」和「醫美保養」的差異，因為傳播正確的保養訊息是東森自然美的使命。許多人把醫學美容和生活美容混為一談，但她認為：「醫學美容是一件神聖的事」，因為醫學必須有實驗、有科學、有專業。然而市面上許多品牌不夠長壽，相關報告不足，連帶無法讓皮膚科醫師信賴。

唐豪悅指出，生活美容跟醫學美容其實一條延續的線，相輔相成。過去基本的皮膚保養可以在生活美容中得到滿足，但是隨著消費者對自我要求越來越高，隨著年齡產生的老化斑點現象，往往得借助醫學美容療程來治療，唐豪悅強調：「醫美不是傷害而是有一個機會去重新校正、更新及平衡」，但治療後會需要特殊的護理縮短修護期，促進皮膚健康，過去她自己做過實測，發現瑞昇醫美保養系列真的有效，如今得知東森自然美擁近40年的長期監測數據，建議應盡速與學術界合作發表至國際期刊，自然就能大幅提升品牌公信力，快速在國際市場嶄露頭角。

▲高雄義大醫院內科醫師、醫美專科醫師洪子懿認為瑞昇醫美保養系列有數據佐證，可成為術後保養的助力。

高雄義大醫院內科醫師、醫美專科醫師洪子懿也認為，大部分人把醫美當作解決肌膚問題的萬能解藥，但不是做完療程就好，術後保養也非常重要，尤其術後的保養品應該要選擇天然、低刺激性的保養品，像是瑞昇醫美保養品就是非常好的選擇，其累計了數十年消費者肌膚監測的數據而做出最適合亞洲女性肌膚的產品，將成為一股助力。

洪子懿進一步表示，受新冠肺炎影響，全球消費市場正在大洗牌，剛好台灣這波防疫工作做得漂亮，於國際間打出響亮名聲，相信也會帶動MIT商品在國際的能見度與消費信心，若東森自然美能把握這波機會，透過優秀的產品力及醫療團隊、護膚課程推出全方位服務，相信站穩國際舞台不是問題。

▲東森集團總裁王令麟(左5)與副總裁廖尚文(右5)、東森自然美執行長林燕玲(左4)、顧問團張聰民(左1)、陳日榮(左2)、陳彥榮(左3)三位教授及副董事長趙世亨(右4)、臺北醫學大學管理學院院長謝邦昌(右3)、中國醫藥大學生物科技系教授魏宗德、醫美專科醫師洪子懿等嘉賓展開5小時的馬拉松式會議，以期帶給愛美者最優質的服務。

歷時長達5小時的第二次東森自然美產學高峰會，有助公司高層掌握市場趨勢及脈絡，希望找出創新且符合消費者需求的高滿意度服務，與會的專家學者皆大讚東森自然美對品牌經營的用心。東森集團總裁王令麟更進一步指出，要翻轉過去美容保健及直銷的商業模式，從接地氣開始逐步進軍全球，目標2026年成為全球第一美容SPA品牌。

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