社群時代有哏94潮！東森自然美顧問團：結合醫學客製化「精準保養」成王道

▲社群時代有話題就能抓住消費市場目光，火速創造亮眼銷售成績。（示意圖／Pixabay）

記者林璟倩／綜合報導

深受網路社群影響，全球年輕世代都在瘋炫耀式體驗，無論是掌握趨勢先機的話題新品，或者獨一無二的尊榮體驗，都像病毒式傳播火速掀起跟風熱潮。第二次「東森自然美產學高峰會」，顧問團不僅針對新冠肺炎提出新品策略，同時也分享美容基因檢測、腸胃道保養及專利中藥成分，認為有噱頭同時也要有實力，才能滿足新一代的消費喜好。

▲東森自然美首席顧問陳基岱因防疫政策透過視訊建言。（圖／記者徐文彬攝，下同）

身處防疫第一線、人在上海的東森自然美首席顧問陳基岱博士對防疫需求最有感，他認為疫情創造了市場的全新需求，除了解決眼前長時間配戴口罩，摩擦引起的肌膚受損問題，應加速開發美容生活品解決，未來民眾將更加重視對人體無害的隨身空氣清淨方式，這些都是值得努力的方向。

▲國立陽明大學藥學系教授陳日榮介紹因應趨勢可用的專利藥草。

國立陽明大學藥學系教授陳日榮也特別提出枇杷葉、厚朴及秦皮這些專利成分已被證實分別可針對現代人最重視的呼吸道及腸胃道保養、抗老化、抗發炎、抗敏等有所助益，無論應用在保健食品或美容保養都合宜。

▲弘光科技大學化妝品應用系教授張聰民建議東森自然美與跨領域國際大牌結盟可快速打開口碑。

弘光科技大學化妝品應用系教授張聰民則指出，聯名商品經常成為年輕人追求潮流的目標，不少美妝品牌跨領域嘗試與國際大牌結盟，都有亮眼的銷售成績，就連皮革逸品愛馬仕也推出自家唇膏造成瘋搶，相信跨界合作的方式能為東森自然美快速打開國際口碑。

然而，身在資訊紛亂的社群時代以及外在環境惡化對肌膚的威脅加劇，張聰民認為，消費者打造完美肌膚的不二法門就是持之以恆的保養與維持肌膚的平衡，肌膚狀態的好壞，不能僅僅依賴個人主觀的認知，必須藉助科學儀器的協助，消費者才能真正了解自己的肌膚狀態，而東森自然美從原料的選擇、產品的開發設計，到成品的安全及功效確認，秉持「精準護膚｣的原則，有助消費者選擇適合自己肌膚狀態的優質保養品並持之以恆的保養，自然可以擁有人人稱羨的自然美肌。

▲中國醫藥大學生物科技系教授魏宗德提出腸道美學新概念。

中國醫藥大學生物科技系教授魏宗德則指出，研究發現腸胃道不僅只是消化功能，更攸關自體免疫力，因此「腸道美學」勢必成為下一波保養潮流，近期已有「腸道菌DNA檢測」可分析腸道維生物生態，在統整大數據進行統計運算，可推測各種肌膚問題是由哪種壞菌引起，未來東森自然美更可加以運用在個人化益生菌的攝取，提供消費者更科學的全方位服務。

▲國立台灣大學生化科技系副教授陳彥榮認為東森自然美適合導入精準醫學的基因分析進行客製化保養。

國立台灣大學生化科技系副教授陳彥榮則指出每個人的年齡，肌膚狀態等都具有高度的獨特性，隨著精準醫學的發展，不只在疾病方面可透過基因分析高危險群，其實在美容保養領域也可以透過基因的檢測與儀器分析取得肌膚生理活性數據，來做科學化的評估。結合相關領域醫師、科學家的分析結果，充分掌握每個人的肌膚狀態，東森自然美也可透過這些數據進一步研發個人化保養品。這種精準保養的概念不僅將引領美容市場的發展趨勢，獨特消費者訂製品的高端服務，也有機會創造話題性。

▲東森集團總裁王令麟(左5)與副總裁廖尚文(右5)、東森自然美執行長林燕玲(左4)、顧問團張聰民(左1)、陳日榮(左2)、陳彥榮(左3)三位教授及副董事長趙世亨(右4)、臺北醫學大學管理學院院長謝邦昌(右3)、中國醫藥大學生物科技系教授魏宗德、醫美專科醫師洪子懿等嘉賓展開5小時的馬拉松式會議，以期帶給愛美者最優質的服務。

歷時長達5小時的第二次東森自然美產學高峰會，有助公司高層掌握市場趨勢及脈絡，希望找出創新且符合消費者需求的高滿意度服務，與會的專家學者皆大讚東森自然美對品牌經營的用心。東森集團總裁王令麟更進一步指出，要翻轉過去美容保健及直銷的商業模式，從接地氣開始逐步進軍全球，目標2026年成為全球第一美容SPA品牌。

更多東森自然美產學高峰會相關報導：

婦女節辦東森自然美產學高峰會 王令麟：翻轉全球美麗商模、從接地氣佈局國際

東森自然美產學高峰會專家齊聚 王令麟：五年內要做第一名