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力行「防疫新生活運動」　鄭文燦鼓勵大家多讀書

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▲鄭文燦鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」

▲鄭文燦鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

隨著國內疫情趨於平緩，桃園市長鄭文燦3日認為，小型活動若要恢復仍要符合標準，為兼顧防疫與民眾生活品質，鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，室內活動維持100人以下、戶外活動500人以下，保持社交距離及自主健康管理、戴口罩、勤洗手、少聚會、避人潮，將防疫措施內化到生活習慣當中，成為新的生活態度。

鄭文燦也說，疫情期間全市親子館由於避免幼兒群聚暫時閉館，考量休館期間仍有玩具及圖書外借服務需求，防疫新生活運動應該加上多讀書。因此從5月開始親子館玩具圖書恢復外借服務，有需要的民眾可至桃園親子服務網預約，或洽各親子館辦理。此外，全市圖書館採取實名制開放，民眾借書及還書都需要消毒，許多家長由於擔心疫情改用家庭卡增加借書量，增加許多圖書清潔消毒工作，請文化局視情況申請即時安心上工計畫補充臨時人力，落實圖書館防疫工作。

桃園居家檢疫人數目前已到達1萬4千人，居家隔離約2,380人，外國人居家檢疫880人，人數共計約1萬7千多人。由海外入境民眾自5月4日零時起，登機前除了應填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，若住處有65歲（含）以上長者、6歲（含）以下幼童、慢性疾病患者（如心血管疾病、糖連病或肺部疾病等），或無個人專用房間（含衛浴設備）者，入境後應入住防疫旅館，如經查資料不實者，最高可罰15萬元。

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