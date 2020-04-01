總統府新增「鐵製防護欄杆」曝光　防止武士刀暴徒襲擊重演





▲總統府博愛路一側增設鐵製防護欄杆，加強維安。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

2017年總統府憲兵遭到武士刀暴徒襲擊一事震驚社會，為避免事件重演並加強元首安全防護，總統府在博愛路側規劃設置鐵製欄杆，預計在這個月就會完工。

2017年8月，總統府舉行親子日，卻發生憲兵遭民眾持武士刀砍傷事件，急送台大醫院救治，行兇的男子則被押送至介壽路派出所問訊。

位於博愛特區、重慶南路上的總統府，平時往來車輛、民眾多，維安人員也必須不時面對有心人士刻意攻擊，總統蔡英文剛就職時，也曾有持刀男子企圖闖入總統府，所幸遭憲兵即時制止，而過去還發生過砂石車司機開車衝撞事件，每每引發各界關注。

為避免攻擊事件重演，總統府當時經過安全單位整體檢討後，規劃在博愛路一側增設鐵製防護欄杆。

總統府發言人丁允恭1日表示，總統府博愛路一側維安縱深不足，要思考如何提升其安全性，讓維安人員對緊急狀況有更充分的應變時間，同時提升對元首維安的保護，所以決定參考國際作法，例如美國白宮也有類似柵欄的設置，不過，由於總統府是國定古蹟，所以包含外牆的施工需要經過文化部「國定古蹟審查會議」審查，經審查通過後著手柵欄施工，預計這個月會完工。