蔡英文哀悼：郝柏村823砲戰守護國土有功　盼家屬節哀

▲前行政院長郝柏村。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

行政院前院長郝柏因中風造成器官衰竭，30日下午2點47分於內湖三軍總醫院離世，享嵩壽101歲。對此，總統蔡英文稍早也表示哀悼之意，並對於他一生戮力從戎從公，擔任軍職及公職期間為國付出的辛勞，尤其在823砲戰中守護國土有功，深表感念，也盼家屬節哀保重。

民國47年八二三砲戰期間，郝柏村擔任最前線烈嶼陸軍步兵第九師師長，奉命率部戍守小金門有功，因而獲頒雲麾勳章及虎字榮譽旗。軍旅歷任排、連、營、指揮官、師長、軍長、總統府侍衛長、第一軍團司令、陸軍總司令、參謀總長等要職，獲頒青天白日勳章，並於民國78年12月5日接任國防部長、民國79年5月29日就任行政院長。

民國70年12月，郝柏村晉任為陸軍一級上將，並調升國防部參謀總長，任內親自規劃漢光演習，並以「團結、鞏固、精練」為三軍建軍備戰共同目標。在職期間，調整兵力結構，完成經國號戰機、天弓、天劍以及雄風二型飛彈研發，組建海軍新一代戰艦，致力發展國防科技，對國軍邁向現代化有著不可磨滅的功績。

▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）



其他人也看了這些新聞...

► 郝柏村14：47分三總逝世 享嵩壽101歲

► 郝柏村去世享壽101歲 郝龍斌：待疫情趨緩後擇日舉辦告別式

► 郝柏村歷經兩岸砲火 台灣第一人橫跨黨政軍