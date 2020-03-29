私菸案再掀波瀾　監委抱怨調卷遭拒…北檢：與事實不符！無礙偵查機密的都給了

▲針對監察委員不滿調閱私菸案卷宗遭拒，北檢澄清「與事實不符」。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

去年撼動總統府與國安單位的華航私菸案，經台北地檢署2波偵查終結，目前有13人在台北地院審理中，另有部分購買少於50條香菸的嫌疑人還在偵辦中，但是有監察委員已申請自動調查，並向司法單位調閱全案卷宗，法院已回覆恐有偵查機密婉拒，仍傳出監委抱怨辦案受阻，對此，北檢澄清「不涉及偵查不公開的資料已經全給了」。

2019年7月22日傳出總統出訪專機被用來載運私菸後，台北地檢署火速分案展開偵辦，33日後首波起訴13名軍方、華航人員，緩起訴6名單純逃漏稅的被告，11月第2波偵結，包括少將林國欽、有「特勤郭雪芙」張嘉玲等27名購買超過50條到500多條私菸的被告獲得緩起訴。

▲包括有特勤郭雪芙之稱的張嘉玲在內，已有33名私菸購買者被緩起訴，13人被起訴在法院審理中。（圖／資料照）

在此同時，有監委了追查私菸案相關公務人員的責任，分別向台北地檢署、台北地方法院要求調閱相關卷證，但是法院首先在10月31日回函表示，「「除因尚在密集審理致無法借調本案原始卷證外，亦因現仍有與本案相關之他案尚在偵查中，為偵查密行性，現恐不宜借調本案卷證（含電子檔或影本）予貴院。」

監委高涌誠、王美玉為此希望拜訪北檢了解情況，當時北檢檢察長邢泰釗決定親自前往監察院說明，確實仍有購買50條以下的犯罪嫌疑人仍在偵辦中，不方便把全部卷宗都交給監委，並在2020年3月3日，以正式密件公文，提供20多名已結案的被告筆錄送交監委，如今卻被傳出消極拒提供資料，北檢澄清「與事實不符！」

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