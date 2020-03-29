蔡英文仰天向8位殉職將士喊：你們的理想我會帶大家實現

▲總統蔡英文主持「109年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文29日上午出席國防部「0102」紀念專區啟用典禮，向8位殉職將士表達追思及懷念。她也仰天向8位將士表示，「你們的犧牲奉獻，我跟大家都會牢記在心，你們的理想與期待，我會帶著大家，我們奮力實現」。

蔡英文致詞時表示，她要代表國人同胞，再次向八位殉職將士眷屬表達慰問之意。她相信所有國人同胞，一定都記得沈一鳴上將、韓正宏總士官長、于親文中將、洪鴻鈞中將、葉建儀上校、黄聖航中校、劉鎮富少校及許鴻彬士官長，他們為國家所做的犧牲和奉獻。

蔡英文指出，這八位將士，在過去就是我們國家安全的重要棟樑，他們的離去是國家和國軍重大的損失，但他們的殉職，也讓社會看到軍民同心的展現。不論是自發地前往台北賓館參與悼念及獻花的1萬多名民眾，或者是在移靈時，手拿國旗向靈車致敬的民眾，國人都用最具體的行動，表達對這八位將士的不捨及感謝。

蔡英文表示，希望日後每個國軍弟兄姐妹們經過這裡時，不僅向這八位殉職將士致敬，更要緬懷他們傳承下來的從軍初衷，讓國軍好還要更好，讓未來的官士兵更能以從軍為榮，讓國軍不僅能履行保衛國土、捍衛民主的任務，更要成為社會發展的動力，「這才是對沈總長等八位將士，最好的懷念方式」。

對於這次新冠肺炎疫情，蔡英文說，民眾看到國軍保衛人民的貢獻，應有的戰訓本務，也沒有絲毫的懈怠。她相信，只要我們繼續團結一心，不論前面有任何的難關，我們都能夠一一克服。

最後，蔡英文仰天向八位殉職將士們說，「你們的犧牲奉獻，我跟大家都會牢記在心，你們的理想與期待，我會帶著大家，我們奮力實現」。

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