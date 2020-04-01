他封城隔離「家中淪屠場」　女友遭7狠刀刺斃…萌女兒同陪葬土堆裡！

▲女子與女兒遭到男友在封城期間殺害埋屍。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎讓各國政府無不端出嚴厲政策，就是因為可以抑制疫情擴散，不少國家都已經停工、停課，並要求民眾在家隔離、避免上街，當人相處越久悲劇就越容易發生。阿根廷東部的布宜諾斯艾利斯日前就發生一起家庭悲劇，一名男子拿刀刺殺女友跟7歲女兒，並埋屍在花園內，但因為封城期間，直到男子上街遭到盤問後才被發現。

根據英國《太陽報》報導，阿根廷疫情雖未其他疫情嚴重的國家擴散迅速，但面對日日出現確診的情況，政府仍要求民眾待在家中隔離。然而上月28日一名男子羅梅歐（Abel Romero）被發現他在街上遊蕩，警方上前盤問之後才知道，他竟親手殺害女友克里斯汀（Cristina Iglesias）與7歲女兒。

警方隨後抵達案發現場，羅梅歐表示在隔離期間他陸續殺掉克里斯汀跟女孩，但都是因為有三名男子要求他這麼做。調查人員發現屋內的床墊、地板都有血跡，這時羅梅歐才坦承，是自己殺害死者，被問到殺人動機為何？羅梅歐卻未回應。

據悉，過去羅梅歐曾有家暴前科，這次殘忍7刀傷害女友，也未有任何悔意，甚至冷靜的指引警方在花園中挖出已經被埋藏的女友、孩子屍體。法官表示，羅梅歐將可能以雙重殺人罪起訴，若成立將面臨無期徒刑。