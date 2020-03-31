妻子突遭警抓走…他被逼做「寶寶親子鑑定」驚覺女兒親生父竟是13歲少男！

▲莉亞婚後生下小孩，親生父親竟是13歲男孩。（圖／翻攝自當事人社群網站）

記者陳亭伃／綜合報導

英國日前發生一起令人鼻酸的家庭悲劇。一名21歲的年輕父親，因為女友懷孕兩人決定結婚穩定，卻未料才剛完婚的妻子卻遭到逮捕，原因是性侵年僅13歲的男孩。法院要求男子和剛出生的嬰兒接受親子鑑定時，結果公開讓他幾乎整個人都綠光罩頂。

根據英國《太陽報》報導，21歲的羅賓斯（Daniel Robbins）日前跟妻子莉亞（Leah Cordice）迎來第一個寶寶，羅賓斯相當開心，但卻在不久之後，卻傳出莉亞遭到警方起訴，罪狀是三項對未成年性侵罪。羅賓斯不敢相自己深愛的妻子會做出這樣的事。

羅賓斯事後才得知，在婚前曾與莉亞出現激烈爭執、短暫分手，當時莉亞曾到一名十多歲男孩的家中擔任保母的工作，未料莉亞竟以玩X Box作為藉口，引誘年僅13歲的小男孩發生關係，且不只一次。甚至在莉亞與羅賓斯復合之後，莉亞仍持續對小男孩伸出魔爪。

莉亞向法官表示，在第一次與男孩發生關係後，她就告訴羅賓斯「我懷孕了」，羅賓斯以為是自己的孩子，於是策劃兩人結婚、準備迎新生命，過程中莉亞也不斷傳訊息勾引13歲的男孩。羅賓斯得知莉亞被起訴後，法官要求羅賓斯和嬰兒驗DNA，而鑑定結果羅賓斯確定跟孩子毫無血緣關係，真正的親生父親就是該名受到侵犯的男孩。

羅賓斯難過的表示，沒想到自己瞬間失去一切，但仍相信莉亞絕對不是壞人，也擔心莉亞要受到牢獄之災。而面對婚禮的回憶，羅賓斯決覺得相當美好，提到跟自己沒有血緣關係的孩子，他還是幸福表示，「那孩子改變我很多，當我知道不是我親生的，且孩子要被帶走，真的非常痛苦。」