最新7例足跡圖公開...境外移入暴增　指揮中心：可能有未就醫感染者進社區！

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）新增7例確診，個案均是由境外移入，活動國家為美國6人和英國1人。目前全國累積感染人數達329例，非本土高達283例，占比86%再創新高；另有5人不幸死亡，死亡率1.5%較歐美為低；45人解除隔離，其餘持續住院治療中。

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指揮中心指出，我國近期境外移入病例數快速增加，不排除潛藏有未就醫或無症狀的感染者進入社區，威脅防疫安全。為降低社區感染風險，指揮中心制定「社交距離」規範，室內保持1.5公尺、室外保持1公尺距離，若雙方正確佩戴口罩則可豁免，但處於擁擠、密閉的場所仍應佩戴口罩。

《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解，本日新增7例與累積個案的身分關係。

▲台灣感染確診人數成長級距。點圖放大。（圖／曾梓倩製）

4月1日新增7例：

案例329：20多歲 女性

2月6日至3月30日前往美國自助旅遊，3月24日出現味覺及嗅覺喪失等症狀，機場攔檢後今日確診。

案例328：70多歲 男性

2019年12月31日至今年3月30日前往美國探親，3月21日出現發燒症狀，機場攔檢後今日確診。

案例327：30多歲 男性

2019年5月7日至今年3月30日前往美國工作，3月22日出現喉嚨痛、發燒、鼻塞等症狀，機場攔檢後今日確診。

案例326：30多歲 女性

1月19日至3月30日前往美國就學，2月29日出現發燒症狀，機場攔檢後今日確診。

案例325：20多歲 女性

2月6日至3月30日前往美國自助旅遊，3月23日嗅覺喪失，機場攔檢後今日確診。

案例324：20多歲 女性

2019年9月16日至今年3月25日前往美國就學，3月27日出現流鼻水、鼻塞、嗅覺不靈敏症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例323：20多歲 男性

1月6日至3月19日前往英國就學，3月23日出現喉嚨痛、癢症狀，居家檢疫採檢後今日確診。