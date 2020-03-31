日本淪掩蓋疫情國「奧運延期後疫情翻倍爆」　心酸掙扎過程…懶人包一次看！

▲日本面對新冠肺炎的處理方式惹議。（圖／路透）

記者陳亭伃／整理報導

新冠肺炎衝擊全球，首波疫情最嚴重的國家，包括東北亞的日本、南韓等，其中日本自1月底首例確診出現、2月份鑽石公主號疫情爆發後，出現了令人「匪夷所思」的平緩，外界當時揣測在當時尚未有相對應的抗疫措施的日本，怎會「靜如止水」，未料在東京奧運宣布延期一年後，竟接連爆，截至31日本土確診已經突破2000人；以下為您整理時序軸。

從未有過「疫情倖免」且爆發很早

中國2019年12月爆發後，1月16日日本神奈川就出現了日本首例確診，該名病患為中國籍人士，也正因為是中國人，日本全人口都未察覺到新冠肺炎的恐怖，僅認為「就是中國來的流感」，但當時的中國早已水深火熱，將日本口罩、衛生用品幾乎掃空。

才過一周許，東京都出現第一起個案，眾人仍在輕忽，卻未料竟是東京淪陷的開端，首相安倍晉三更僅是將新冠肺炎判為「指定感染症」。

零散的個案來不及重視，來了落魄的「鑽石公主」

1月16日首例出現後，直至1月底在各區出現零散個案，包括北海道、大阪、千葉等，但這時卻傳出經過那霸港的「鑽石公主號」郵輪出現港籍確診，整艘船於是停靠在橫濱港口進行檢驗、隔離。鑽石公主號隔離之際，日日幾十確診，幾乎瞬間讓沒有準備的日本醫療體系劇烈震盪。

直到2月21日，各國包機將公民接回，日政府宣布所有乘客「篩檢後」下船，卻在22日爆出，有23人未接受篩檢就放下船，成為日本防疫大破口。

▲鑽石公主號的疫情震驚國際。（圖／達志影像／美聯社）

「面對現實的2月才最殘忍」

鑽石公主號712人確診，讓日本瞬間成為「隱性風險」帶，這時的日本各府、縣早已出現更多的確診個案，其中北海道瞬間爆發度驚人，2月底北海道成為首個發出「新冠病毒緊急事態宣言」的區域。東京都此時卻反常的「靜悄悄」，且各地區零散自行召開疫情記者會，讓日本整體看來未有中央出面協調統整。

開心的東奧卻成安倍的最心痛處

原定2020年夏季奧運，主辦國就是日本，早在鑽石公主號疫情爆發後，就開始隱約有聲音要求「延緩或取消」，然而當時安倍晉三卻遲遲不願表態，甚至多次表示，「堅持如期舉辦」，這讓執政7年的安倍晉三面臨到最大的政治危機。

日本部分民調中，安倍支持率僅剩30％，直到2月底才宣布要求各級學校關閉一段時間。直至3月開始，東奧周邊活動開始進行，日本政府卻再也遮掩不住蠢蠢欲動的疫情，最終「先」妥協聖火接力儀式取消，但安倍及東奧委會仍堅持「如期舉辦」。

「3月沒有勇氣根本過不下去」

3月初日本幾乎全縣都出現確診，直到10日全球疫情爆發到巔峰之際，日本政府才宣布新冠肺炎屬於「歷史緊急事件」，但當時的歐美各國早已淪為重疫區，選手也紛紛要求東奧要延期或取消，一方面限制群聚阻礙的訓練，奧運會讓各國人聚集，恐成為「病毒大溫床」人人自危。

3月25日，日本經過評估討論、掙扎，宣布將奧運延期至2021年7月，在全球一陣「放心」後，26日日政府馬上宣布成立疫情對策本部，種種散漫的政策，也導致日本人對疫情病識感相當低。

批評怒吼聲如浪襲來，日本成為掩蓋疫情國之一

中國自疫情爆發後，被認為隱藏真實情況受到質疑。日本同樣在宣布東京奧運延期後，開始大動作端出嚴厲抗疫對策。東京都知事小池百合子更沉重呼籲「民眾沒事就不要出門」，甚至連賞櫻都要避免，可見日本疫情之嚴重。

日本前首相鳩山由紀夫日前在推特上砲轟小池百合子，認為她為讓東京奧運順利舉辦，刻意隱匿疫情，「在宣布延期後，東京確診人數爆增，瞬間第二名的比大阪多出一倍」。

總有犧牲者成為打醒眾人的鑼鼓

遺憾的是，政府緩慢的呼籲與政策，讓疫情擴散迅速，對於高齡化社會的日本成為絕對衝擊。30日日本喜劇、諧星泰斗志村健，因染上新冠肺炎，短短4天裝上葉克膜急救後，仍不幸病逝，而全日本的新聞，瞬間被新冠肺炎鋪天蓋地，然時間不饒人，疫情伴著時間何嘗也會饒過日本人。