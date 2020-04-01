觀光局職員「接官兒」染疫！確診5歲童狀況佳　陳時中：恐對官兒處分

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

記者李宜秦／台北報導

桃園機場旅服中心同仁（案269）為接待觀光局高官兒子（案277），不幸感染新冠肺炎，並傳染給5歲兒子。流行疫情指揮中心表示，確診的5歲兒童恢復狀況良好，也沒有其他症狀，之後將釐清整起事件後，確認是否針對案277處分。

觀光局這起群聚事件，包含觀光局高官、觀光局高官之子（案277）、觀光局派駐機場旅服中心同仁（案269）以及其主任，事件起頭就是該官員指派下屬單位接待其從菲律賓宿霧返國的兒子，導致案269染疫，進而使案269的5歲兒子也被感染。

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指揮中心指揮官陳時中今日表示，事實上，他第一時間接受的訊息也不正確，他一直以為喝咖啡的人是叔姪關係，之後才知道還有第三人，已有要求交通部進行相關疫調，外界對此案也有疑慮，但相關地點都有錄影帶，我們會釐清整個狀況，再進一步報告。

陳時中表示，我知道有三個人，包括案277、案269，那天就是要釐清269不是本土案例，而是境外傳染，所以我一直以為是277、269跟他爸爸，他們說是因為有叔姪的關係，以為另一個人是爸爸的朋友，搞混了他們的關係。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前案269的孩子無其他症狀，狀況也非常穩定。陳時中表示，關於277的防疫補償金部分，則須待指揮中心釐清事件後，再確定是否有處分。