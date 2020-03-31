台灣對抗疫情「策略太強大」　屢各國被讚揚…BBC：反成WHO眼中大問題！

▲艾爾沃德不斷迴避台灣在WHO的問題。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著新冠肺炎在全球擴散速度驚人，截至31日上午全球確診人數達到約78萬人之多、死亡人數37639人。然而面對這樣的嚴重疫情，世界衛生組織（WHO）在面對國際各國提出讓台灣以「其他身分」加入組織時，卻屢屢受到軟釘子，甚至直接被打斷，《BBC》因此撰文提到，台灣防疫精細的令人讚嘆，卻反而成為WHO眼中的「大問題」。

根據英國《BBC》報導，上周香港電視台播出與WHO助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）的專訪，過程中被訪問到是否有可能讓台灣重新加入WHO？艾爾沃德卻直接跳過記者的問題，要求討論繼續。然而記者卻再度表示，「希望可以討論一下台灣的狀況」，但還是遭到打斷。

直到記者三次提到台灣時，艾爾沃德則表示，「我相信我們已經討論過中國」的部分，這句話被外界解讀，認為是反映出中國對台灣的立場，而台灣與中國明顯對「國家」的認知有些不同。

《BBC》文章中提到，在這場全球疫情災難中，台灣的防疫措施做得相當好，但卻遭到WHO拒絕在外，然而這背後的分歧，卻是因為中國與台灣的政治問題，卻可能犧牲許多人的生命。在全球國際組織中，台灣幾乎次次都被排擠在外，雖有提出異議，但都未受到正面的回應。

▲蔡英文表示，台灣隨時都做好準備，跟世界分享抗疫經驗。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

此次新冠肺炎疫情，台灣雖為小島，確診人數約200人，但死亡病例目前僅5例，且確診人多為境外移入，疫情穩定性相當高。然而世界衛生組織將台灣拒於門外，且表示，「台灣能否成為成員的問題，不該由工作人員回答，而是由世界衛生組織成員國決定」。

總統蔡英文30日表示，面對加入WHO的問題，「我們的態度一向很明確，我們是有能力，也有很強的意願，願意跟各國共同維持我們的健康，台灣也有一些建議願意分享」。