政大師用詠春拳毆學生撞牆　教育部：該師停課、供學生法律服務

▲政大一名教授和學生在課堂上扭打。（圖／政治大學提供）

記者崔至雲／台北報導

政治大學保險法課程張姓教授與學生在課堂中對打詠春拳，學生一度撞到牆壁跌坐在椅子上，事後有學生將此事公布在網路平台上。對此，教育部表示，目前校方已暫停張師教授該門課程，並改由其他教師授課。

根據學生在Dcard上還原過程表示，一開始是一名男學生跟教授說「詠春拳只能近距離打、打農夫」，教授就叫這名學生上台對打，學生才伸出第一出拳馬上就被教授壓制，教授甚至把學生重重摔在椅子上，過程中教授還不斷重複說「Come On、Come On」，要學生再出手。

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▲政大法學院張姓教師以詠春拳攻擊學生頭部。（圖／翻攝dcard）

政大法學院隨後也致信給學生表示，針對保險法上課時的偶發事件，法學院將盡速成立調查小組調查事實，並依法程序續行處理。校方也表示，目前正在調查處理中。

教育部則表示，目前學校已暫停張師教授該門課程，並改由其他教師授課。學生輔導諮商中心已聯繫當事學生及該課堂之同學，將視學生之需求，提供必要之個別諮商或團體諮商輔導服務。倘學生有需要，將提供必要之法律諮詢服務。教育部也將持續關注並指導學校妥處，以維相關學生權益。

