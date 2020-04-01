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清明連假防疫新挑戰　賴清德籲「宅起來」：心意到祖先會知道

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▲▼賴清德。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲賴清德。（資料照／記者蔣婕妤攝）

記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文1日於總府府發表敞廳談話，宣布要捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重的國家，另針對即將到來的清明連假，提醒國人要做好防疫。對此，準副總統參選人賴清德也在臉書呼籲民眾，「保持社交距離，共同迎接新挑戰！」

賴清德表示，清明連假即將來臨，許多民眾正準備返鄉掃墓或從海外返台祭祖，大量的群聚民眾與境外移入，恐將成為防疫工作的新一波挑戰！

賴清德提到，國際上仍陸續有城市宣布封城，顯見疫情還在全球持續發展中，因此，關鍵時刻，還是要請鄉親們連假期間避免外出群聚、「保持社交距離」；海外返台鄉親，更要嚴格遵守居家檢驗規定、不出門。

賴清德強調，非常時期，防疫優先，慎終追遠之際，防疫不放假，「清明連假宅起來、心意到祖先會知道」。

賴清德指出，我國防疫成績備受國際肯定，蔡總統也宣布將進一步捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，並提供相關藥物與技術支援，這都是政府與國人共同抗疫的成果。

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