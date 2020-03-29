隔離到精神崩潰！印度男全裸衝街上　「死啃90歲老嬤喉嚨」活體當場變冷屍

▲印度男子受夠居家隔離，竟上街把老太太咬死。（圖／示意圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球持續造成疫情擴散，不僅各國政府丟出各種嚴厲措施，民眾內心也有焦慮恐慌，不僅隔離逃跑，甚至惡意欺騙自己有肺炎等病。近日印度一名男子正在居家隔離，沒想到卻突然跑出家中，咬住一名老太太的喉嚨，事後雖然遭到警方逮捕，但該名老太太卻已經傷重身亡。

綜合外媒報導，該名正在居家隔離的34歲、從事紡織業的男子，居住在印度泰米爾納德邦的泰尼阿利納加拉姆小鎮（Theni），日前他剛自斯里蘭卡返國，接到需要居家隔離的通知。未料卻在一周後疑似出現精神問題，男子在27日突然全身赤裸跑出家中。

男子跑到街上後，開始攻擊一名高齡90歲的老奶奶Natchiammal，甚至啃咬對方的喉嚨，附近鄰居聽到老太太的求救聲與哭聲，連忙出來查看，並且立即報警。警方到場時，立刻將男子逮捕送往醫院，而Natchiammal被送到醫院時，已經因為傷重不治身亡。

印度截至29日午間，確診共有987人，死亡病例25人。在當局下令全國禁閉期間，也曾出現另外一起悲劇，喀拉拉邦一名男子輕生，原因是因為禁閉期間無法喝酒，最後因為心情沮喪選擇上吊輕生。目前印度南部的商店將會關閉至4月14日，以及非必要性營業場所也要求關閉，就是希望可以阻擋疫情蔓延。

印度總理莫迪24日宣布將進行全國封鎖21天，而這21天將會對印度打擊新冠病毒相當重要。