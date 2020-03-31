國防部附近有大學確診個案　官兵上下班採「兩點一直線」

▲國防部例行記者會，軍醫局衛保處處長高中錚上校。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北某大學證實一名兼任教師確診。由於該校位於國防部旁，軍醫局衛保處處長高中錚上校31日表示，宣導官兵上下班不要在外面公眾場合逗留，也不要搭大眾運輸工具。

對於國防部大直營區附近學校有確診個案，高中錚上校指出，國軍在疫情防控上做好最萬全準備，例如宣導官兵上下班採「兩點一直線」，不要在外面公眾場合逗留。意指建議官兵上下班採點到點，家裡到辦公處，中間未有第三地多停留。

他強調，如果有官兵與確診者接觸，中央流行疫情指揮中心也會告知國防部，我們會做最嚴密、最萬全的防疫準備。

至於清明連假到來，可能對防疫造成影響，高中錚表示，有宣導官兵儘量不要去公共場合，儘量不要搭大眾運輸工具，如果透過視訊、上網祭拜，也都能夠表達慎終追遠的悼念。

國防部發言人史順文也強調，國防部對於防疫管控非常重視，官兵進入營區前都要先量體溫、營區內兩次量測體溫，國防部防疫比其他單位更佳嚴密，才能確保營區不受疫情影響。

▼國防部發言人史順文。（圖／記者呂佳賢攝）



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