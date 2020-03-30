「紐約比武漢危險」　柯文哲怨中央：這段時間放太多人回國

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，從國外歸國的民眾都得進行14天居家檢疫。台北市長柯文哲30日受訪抱怨，北市檢疫人數已經破萬人，呼籲中央放回來的人不應無限制，「如果超過居家檢疫忍受的量，我覺得會崩盤」；另外，以統計數字來看，紐約比武漢還危險，但武漢上海包機要集中檢疫，認為應統一標準。

柯文哲出席延壽國宅開拆典禮，他在受訪時表示，在現階段特別這週，他主張在人多、密閉、不特定的狀況戴口罩，不過北市素質高，他搭公車發現，沒戴口罩的人只有1、2個，他認為未來這一個禮拜是關鍵期。



柯文哲話鋒一轉說，「這就要抱怨，因為這段時間放進來太多，接近容量範圍，目前北市居家檢疫10900多人，坦白講這已經接近民政系統居家檢疫檢查的容量範圍」，呼籲中央每天放回國的人數還是要控制，跟地方協調，不要每天放進來。



柯文哲強調，每天維持居家檢疫的量多少，大家協調一下，「如果超過居家檢疫忍受的量，我覺得會崩盤」，他說，移民署不是他管的，每天要放多少人，中央跟地方要協調，「不可以無限制，我們會受不了」。



柯文哲強調，應實事求是，大陸（指武漢）回來全部集中檢疫，關在一個地方，可是歐美回來沒有，「你問我現在，如果統計數字看⋯紐約比武漢還危險」，不管對中國、對美國，還是要有一個統一標準，第二點，放回來人數要控制，如果全部要居家檢疫，那就要中央地方協調，檢疫可以忍受到什麼數目，「量太多垮掉了也不惜」。



柯文哲說，目前大陸回來集中檢疫，像武漢上海包機，可是歐美沒有，他認為還是回到科學根據，該怎麼做就怎麼做，標準一樣，中央地方要協調一下。