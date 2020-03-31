社交距離怎麼量？　陳時中：一個手退一步，像跳吉魯巴

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

4月1日起就是清明連假，中央流行疫情中心指揮官陳時中今（31）日公佈非特定空間社交距離，應保持室外1公尺、室內1.5公尺，如果有無法維持就應戴口罩。陳時中會後再度解釋何謂1公尺的距離，「一個手退一步，像跳吉魯巴」一樣。

陳時中今（31）日下午在記者會中宣布，社交距離暫定維持室外1公尺、室內1.5公尺，如果有比較特別的區域無法維持該距離，就一定要戴口罩，詳細內容下午專家會議中討論，4月1日正式公佈。

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他笑道，記者會場的記者席，應該都有間隔1.5公尺，「但上面好像不太夠」，明天起將作調配，或者台上的人需要輪流戴口罩。

▲室外社交距離需相隔1公尺。（圖／記者徐斌慎攝）

至於1公尺的距離到底要怎麼量？陳時中會後被媒體問及時笑答，「一個手退一步，就像跳吉魯巴一樣」。

依據指揮中心目前，非特定空間內的社交距離，應保持室外1公尺、室內1.5公尺，如果有區域比較特別，無法維持這樣距離，一定要戴口罩。

行政院長蘇貞昌也在立法院表示，鑑於新冠肺炎漸趨嚴峻，將訂出社交規範與指引，大概是一隻手臂距離，主要是管理公共場合而非家庭，也不會第一時間就開罰。

▼室內社交距離要相隔1.5公尺。（圖／記者徐斌慎攝）