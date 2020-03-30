快訊／全台新冠肺炎確診306例、累計5死！今再新增8例確診「7例境外、1例本土」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布8例新冠肺炎病例，包括7例境外移入及1例本土，加上昨（29）死亡的奧捷領隊，截至目前又增加2死。而今天本土個案為未滿10歲男童（案299），為案269本土病例同住家人，3月26日出現發燒症狀，27日由衛生單位安排接觸者採檢，於今日確診，為一起家庭群聚；目前案299已無症狀，本起群聚截至目前共掌握接觸者24人。

▲0330中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增7例境外移入個案為3女4男，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月2日至22日，發病日介於3月6日至26日；個案發病前活動地包括英國、美國、菲律賓與埃及，其中5人與群聚事件相關。

指揮中心指出，新增案300與案257、258就讀英國同一所學校，返國前曾與案258密切接觸。案300於3月22日入境時無不適症狀，25日發病，26日由衛生單位安排採檢，於今日確診；截至目前該校相關群聚共3人確診。

案301於2月20日至3月2日至美國旅遊，返國後於3月6日出現咳嗽症狀至診所就醫並診斷為感冒，因症狀未改善，又分別於3月15日及25日就醫，後續出現發燒、頭痛、氣喘症狀，於28日至醫院就醫並收治住院，經檢驗通報後確診。

案302與案152、222至225及案272等6人就讀英國同一所學校，也曾一同聚餐，案302自3月16日返國至今無疑似症狀，經衛生單位進行接觸者採檢後確診；截至目前該校相關群聚共7人確診。

案303、304於3月7日至19日與182一同至美國自助旅遊(該團共10人)，2人返國後分別於3月20日及26日發病，經衛生單位安排採檢後確診，為一起旅遊群聚；截至目前該團共3人確診。而案305於2月8日至3月14日赴菲律賓探親，期間曾與案164密切接觸，案305返國後於3月24日發病，經採檢於今日確診。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

▲新冠肺炎新增8例。（圖／衛生福利部）





▲新冠肺炎人數成長級距圖。( 圖／曾梓倩製）