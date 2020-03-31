林姿妙率隊拜訪侯友宜：「醫療警政區域合作」不讓居家檢疫趴趴走

▲宜蘭縣長林姿妙31日晚間拜訪新北市侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

北部各縣市因應新冠肺炎聯合防疫，宜蘭縣長林姿妙31日率隊拜訪新北市侯友宜。侯友宜表示，北北基宜屬於共同生活圈，必須緊密合作，除了醫療、警政系統區域聯防，不讓居家檢疫趴趴走之外，網路電商、防疫物資資源共享、醫療體系互補。

侯友宜表示，雙邊合作項目包含防疫資源共享，校園防疫線上教學、警政、衛生體系攜手防範居家檢疫者外出志工，災害防備宣導統一，萬一未來疫情爆發需要區域封鎖，用全民防衛動員令共同防備，北部縣市都會共同面對，對於縣市之間連接道路都詳細掌握。

侯友宜與基隆、宜蘭、台北市府都有暢通聯繫管道，已建立合作默契。至於與桃園市共同防疫，侯友宜說，只要與新北市有共同生活圈的，理當有一個觀念，這是一個「社交病毒」，只要近距離接觸、人口稠密的地方非常容易交叉染感。

林姿妙表示，疫情非常不穩定，宜蘭跟新北市是好鄰居，今天共同分享防疫經驗，希望農漁工商產品能多交流，向外推銷，幫助受到疫情波及的艱困產業。

對於兩縣市交流項目，民生物資方面，宜蘭縣政府提出蔬莱組合箱，嚴選在地小農食材冷藏宅配到家，讓消費者不用出門就可以享受新鲜農產品，新北市則透過果菜公司團購平台及果菜批發市場進行合作，協助農產品銷售，維持雙邊民生物資的穩定。

在教育交流方面，新北及宜蘭線上防疫學習資源豐富,將提供兩縣市教師及學員共享；同時，為強化防疫資訊交流，新北及宜蘭也將合作以數位管道，於各個交通轉運站推播，以即時提供民眾最新相關防疫資訊；另外針對雙邊居家隔離及檢疫的對象，將推動跨區聯防，以防疫計程車或教護車進行運送，務求防疫滴水不漏，避免居家對象在外趴趴走。

侯友宜呼籲,各項防疫工作都是為了減少防疫破口，維持市民安全，市府同仁戮力防疫，也請市民落實政府政策堅守在家。這次是兩縣市第一次針對防疫工作進行緊密互動，期許這次的經驗交流及防疫合作可以讓雙邊共同成長，並逐步完善防疫網絡。