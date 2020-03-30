上千人活動成防疫未爆彈？　時力議員籲北市勒令停辦婦幼展

▲時代力量議員呼籲婦幼展停辦。（圖／議員提供）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情持續擴大，北市時代力量議員林穎孟、黃郁芬召開記者會質疑，主要客群以嬰幼兒、孕婦等高感染風險族群的婦幼展，三家策展業者，5月起陸續於台灣北中南市區密閉場館登場，每日高達上千人次進出的活動將成為防疫工作的未爆彈。

議員林穎孟表示，婦幼展的客群是以嬰幼兒、孕婦等高感染風險族群為主，統計人數光參展工作人員就已經高達1000人。在疫情持續擴大的情況下，策展業者卻只為了自己賺錢，不接納參展廠商停辦意願，不顧大眾健康，若出意外，更造成台灣醫療資源的負擔，這種國家責任難道策展業者可以承擔？

林穎孟指出，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩於3月20日公開表示已授權地方政府有權依《傳染病防治法》第37條停止民間集會，南投縣政府也因此勒令當地一場民間戶外音樂節停辦，相較之下台北市千人室內婦幼展則更具高風險；台北市應要有決心硬起來依法解決問題，不要等活動開始引起民怨或發生意外後才會動作，呼籲台北市政府、台中市政府、高雄市政府都應儘快針對這三家策展業者，勒令停辦婦幼展。

議員黃郁芬表示，不論是世貿或是南港展覽館的展場，都是屬於比較密閉的空間，容易有群聚感染的風險，在廠商無所適從的狀況下，的確需要地方政府來做出正確的決策，主動要求停辦此類大型集會活動，減輕醫護人員、防疫工作人員的壓力。

她指出，柯文哲市長曾經說過，「如果自己去疫情指揮中心，表現應該也不會太差。」所以希望柯市長可以用這次機會，證明自己在防疫工作上不會表現得比陳時中部長差，可以讓台北市的防疫佈署更超前。

台北市衛生局疾管科長余燦華表示，在中央已經成立疫情指揮中心，並且每天都有新的疫情發布的情形下，衛生局這邊也建議主辦單位注意疫情發展，盡可能的配合中央關於集會人數的相關規定，考慮停辦此類的集會活動，畢竟是防疫關鍵期間人人有責，希望大家可以一起守護。

針對台北市衛生局的回覆，林穎孟議員表示，針對這個展覽如果還是柔性勸導的方式，等疫情爆發才有動作就太晚了，市府應該硬起來強制停辦。