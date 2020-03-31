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「我當初也是這樣…」桃園男謊稱確診　臉書上亂傳流言遭起訴

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▲桃園市陳姓男子自稱感染新冠肺炎，還在臉書上謊稱自己躺在醫院等語，桃檢偵訊後提起公訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市陳姓男子自稱感染新冠肺炎，還在臉書上謊稱自己躺在醫院等語，桃檢偵訊後提起公訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某火鍋店任職的陳姓男子3月初在臉書回覆網友感覺全身痠痛留言，謊稱「我當初也是這樣…」，目前「還躺在醫院」、「應該是武漢」等語造成網友恐慌，店家查出是不實訊息報警處理，桃檢查出陳男涉案，檢方以陳是主動謊稱染疫而非轉傳不實訊息，31日偵結依恐嚇公眾、散布不實訊息將陳男提起公訴。

檢警調查，桃警於3月初前在網路巡邏發現，桃園市某連鎖火鍋店GOOGLE評論下方有人留言稱「聽說有店員罹患武漢肺炎，店員在臉書貼文自己說的」，檢警溯源查出是27歲的陳姓男子所為，陳在臉書上謊稱自己感染新冠肺炎。

檢方查出，陳男在3月4日在臉書上看到有網友說全身酸痛，就以自己的臉書帳號回應「應該是武漢」、初期、我當初也是這樣….」等語，還強調「它會沉澱在肺部底下，不易被檢查出來，我還躺在醫院」等不實內容，故意影射網友可能染病，謊稱自己也染疫治療中。

不少網友見狀感到恐慌，其中有網友發現留言，立即告知火鍋店，同時在店家GOOGLE評論留言「聽說店員有武漢肺炎，店員在FB自己說的」，店長後來再透過防疫專線1922查證發現是不實訊息，立即留言澄清報警處理。

桃檢認為，陳男是主動並自稱自己感染肺炎，而非向日前多起案例未求證直接轉傳，檢察官考量陳之犯行較嚴重，因此依法起訴非僅是聲請簡易判決處刑，31日偵結，依恐嚇公眾、傳染病防治法第63條及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條之散播有關武漢肺炎流行疫情不實訊息等罪嫌，將陳男提起公訴。

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