實踐大學1兼任師確診　即日起限單一出入口、禁止校外人士入校

▲實踐大學即日起僅開放單一出入口進出。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡玟君／台北報導

實踐大學1名兼任老師確診新冠肺炎，由於發病24天才確診引發關注，為了控管人潮，校方從即日起僅開放單一出入口進出，且禁止校外人士進入校園。

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▲實踐大學主秘胡寶麟。（圖／記者呂佳賢攝）

實踐大學主秘胡寶麟表示，這學期開學後原本做法為開放2個出入口，並會幫師生量額溫，但工作人員不分平、假日都要排班，人力很吃緊，上週好不容易採購到一台紅外線測溫儀，並進行測試，「原本就有打算從這週起實施人流控管，採單一出日口、禁止校外人士進入，並且必須掃身分證件，只是剛好碰到昨天有老師確診。」

▲實踐大學實施人流控管。（圖／記者呂佳賢攝）

▲實踐大學採購到一台紅外線測溫儀。（圖／記者呂佳賢攝）

目前所有師生入校都必須掃QRcode，輸入校務系統的帳號密碼，將產生的QRcode在出入口掃描，或是掃自己的教職員證，才可以入校，校外人士若臨時需進出，必須申請臨時通行證。

實踐大學1名兼任老師確診後，校方已經進行全面消毒清潔，曾與該老師接觸過的1名老師和9位學生已經居家隔離。胡寶麟說，校方有持續關心師生的健康狀況，目前一切良好，且該名兼任老師每次上課都有戴口罩，校方也已經掌握其動線，請師生和家長放心。